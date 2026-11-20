Lo Special One non fa sconti a nessuno. Alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Celta Vigo, il tecnico portoghese è tornato sul tema della titolarità di Vinicius Jr, al rientro dalla squalifica di ben quattro giornate dopo il cartellino rosso rimediato contro il Villarreal per aver tirato i capelli all'avversario Nathan Saliba e aver protestato in modo aggressivo contro l'arbitro. Nello specifico, Mourinho ha voluto chiarire la propria filosofia: il talento è fondamentale per la squadra, ma non può trasformarsi in un diritto di titolarità acquisito. Ragion per cui, nel suo gruppo, ogni giocatore deve dimostrare di meritare spazio attraverso il lavoro e il rendimento, compreso il fenomenale esterno brasiliano.

Mourinho: "Il Real Madrid è più importante di Endrick"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Madrid e Celta Vigo,ha inizialmente presentato la partita di domani, dichiarando: "Ilmolto più forte di quanto suggerisca il suo punteggio in classifica; ci ha già battuto la scorsa stagione, gioca in Europa e forse questo gli sta costando qualche punto, ma domani questo fattore non ci sarà. La squadra ha avuto tempo per lavorare nelle ultime due settimane.sono molto organizzati ed è una partita molto importante per noi. Siamo stati lontani dal Bernabeu per molto tempo, ma abbiamo fatto bene. Oggi è il primo giorno in cui siamo tutti insieme, stiamo andando bene e siamo tutti felici di essere di nuovo insieme dopo la sosta".

Continuando, lo Special One ha commentato le situazioni di Endrick e Arda Guler, affermando: "Il futuro di Endrick? È molto felice qui. Per me, il Real Madrid è più importante di Endrick. Gli voglio molto bene e nutro un grande affetto per lui. La risposta sarà ovvia, ma ho bisogno di lui. Ci sono club, agenti, ma è poi il Real Madrid che decide e noi dobbiamo rispettare questa decisione. E sia io che il Real Madrid sappiamo che Endrick è importante. Arda Guler? Sono tutti importanti, non voglio dire che l'evoluzione del suo gioco sia merito mio, ma è qualcosa di naturale, da ragazzo a uomo, da super talento a far cose che non aveva mai fatto prima".

"Aquí no hay jugadores con 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨𝐬 o que tienen que jugar 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨"



🗣️ José Mourinho, contundente con el 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 al Real Madrid.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0WRCXIt5s3 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 20, 2026

"Vinicius? Qui nessuno gioca per privilegi o decreto"

Vinicius dopo la squalifica di quattro giornate, l'ex tecnico di Roma e Inter ha risposto: "Ritorno da titolare di Vinicius? Titolare, in panchina, in tribuna... non importa. È strano perché un paio di settimane fa si diceva che Vini fosse il problema principale, e ora dopo il suo gol con il Brasile si discute se debba giocare o meno. Credo sia eccessivo. Quello che dico ora l'ho già detto: è un giocatore incredibile, lo vogliamo e ne abbiamo bisogno, lo aiutiamo, ma qui non ci sono giocatori con dei privilegi. Nessuno gioca per decreto; questi sono giocatori che lavorano sodo. Il Real Madrid ha bisogno di una rosa forte, con tanti buoni calciatori, e tutta questa storia del 'gioca o non gioca'... Ci sono 23 o più giocatori che mi costringeranno a lasciarne fuori qualcuno dalla rosa, ed è questo il tipo di vita che voglio per il Non voglio undici buoni giocatori, ne voglio molti di più". Interrogato sul ritorno didopo la squalifica di quattro giornate, l'ex tecnico diha risposto: "Ritorno da titolare di Vinicius? Titolare, in panchina, in tribuna... non importa. È strano perché un paio di settimane fa si diceva che Vini fosse il problema principale, e ora dopo il suo gol con ilsi discute se debba giocare o meno. Credo sia eccessivo. Quello che dico ora l'ho già detto: è un giocatore incredibile, lo vogliamo e ne abbiamo bisogno, lo aiutiamo, ma; questi sono giocatori che lavorano sodo. Il Real Madrid ha bisogno di una rosa forte, con tanti buoni calciatori, e tutta questa storia del 'gioca o non gioca'... Ci sono 23 o più giocatori che mi costringeranno a lasciarne fuori qualcuno dalla rosa, ed è questo il tipo di vita che voglio per il Real Madrid ".

SANTANDER, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Infine, José Mourinho ha chiuso la conferenza, dicendo: "Le precedenti dichiarazioni di Vinicius sulla preparazione limitata a causa dei Mondiali? Ora è inverno, ed è questo il periodo che ci interessa. L'estate è finita, quindi ho poco da aggiungere alle affermazioni di Vini. Stiamo entrando in una fase difficile con tre competizioni, poi arriverà la Supercoppa. È chiaro che vogliamo un Vinicius in forma, ed è quello che ci aspettiamo".