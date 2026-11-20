Federico Valverde non va da nessuna parte. Partito come El Pajarito (il passerott) ed evolutosi in seguito in El Halcon (il falco), soprannome che vuole indicare la sua crescita e maturazione in campo, il centrocampista uruguaiano si prepara a rimanere al Santiago Bernabeu ancora per tanto tempo. Secondo la stampa spagnola, infatti, il giocatore avrebbe raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'estensione contrattuale. Un rinnovo di contratto che segue una campagna di blindatura della rosa da parte dei blancos e che potrebbe portare il centrocampista a diventare uno dei calciatori più pagati del club.

Rinnovo fino al 2031: il Real premia Valverde

Secondo quanto riportato dalla nota testata spagnola AS, sarebbe tutto fatto traper il rinnovo di contrattodel giocatore, con un'estensione di due anni rispetto alla scadenza attuale. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore; tuttavia, l'aspetto più interessante riguarda il nuovo contratto.

Sempre secondo la testata sopracitata, infatti, il nuovo prolungamento su cui El Halcon apporrà la propria firma dovrebbe prevedere anche un significativo adeguamento economico, il che potrebbe portare il centrocampista uruguaiano a diventare uno dei giocatori più pagati della rosa madridista. Una promozione importante, dunque, per l'ex Penarol che, grazie alle sue qualità e alla sua grande duttilità (impiegato addirittura come terzino destro in casi di emergenza), si sta ritagliando un posto sempre più da protagonista in uno dei club più prestigiosi al mondo.

🚨🚨 FEDE VALVERDE 🇺🇾 VA PROLONGER AU REAL MADRID JUSQU’EN 2031 !!! 🤍✍️



Un ACCORD a été trouvé entre le milieu uruguayen et les dirigeants madrilènes.



Le capitaine du Real Madrid va également bénéficier d’une importante REVALORISATION SALARIALE et devenir l’un des joueurs les… pic.twitter.com/V47YsNDS8S — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2026

Continua la campagna di rinnovi: Bellingham, Courtois e Brahim Diaz nel mirino

Valverde non sarà il primo e, a quanto pare, nemmeno l'ultimo. La dirigenza blanca, infatti, sta sfruttando questa pausa per le nazionali per cementificare le basi del proprio futuro. Ragion per cui, dopo l'ufficialità Thibaut Courtois, Brahim Diaz e Jude Bellingham. Il rinnovo dinon sarà il primo e, a quanto pare, nemmeno l'ultimo. La dirigenza blanca, infatti, sta sfruttando questa pausa per le nazionali per cementificare le basi del proprio futuro. Ragion per cui, dopo l'ufficialità dei rinnovi di Arda Guler , Aurelien Tchouameni e Vinicius Jr, il Real Madrid starebbe trattando anche i prolungamenti contrattuali con

VALENCIA, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: Federico Valverde del Real Madrid festeggia il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Bernardo Silva, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Madrid, disputata allo stadio Mestalla il 7 novembre 2026 a Valencia, in Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

In attesa dell'ufficialità, dunque, il rinnovo di Federico Valverde rappresenta un tassello significativo nella costruzione dei blancos del futuro, nella speranza che, superate le difficoltà delle ultime stagioni, le merengues possano finalmente inaugurare un nuovo ciclo vincente in Spagna e, soprattutto, nella loro storica zona di caccia: l'Europa.