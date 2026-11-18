Arda Guler ed il Real Madrid continueranno a camminare insieme, il club spagnolo ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto del centrocampista turco, che continuerà a vestire la maglia dei blancos fino al 2032. Una scelta che conferma la volontà della società madrilena di puntare sul classe 2005 anche per il futuro, riconoscendogli un ruolo importante nel progetto tecnico. Il percorso del giovane centrocampista a Madrid è stato caratterizzato da una crescita costante, dopo un inizio condizionato da problemi fisici.

I numeri di Arda Guler al Real Madrid

Arrivato nella capitale spagnola nel 2023 dal Fenerbahce, quando aveva appena 18 anni, Guler ha progressivamente conquistato spazio e considerazione all'interno della squadra. In quattro stagioni con la maglia dei blancos,: una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA, una Liga e una Supercoppa di Spagna.

Il rinnovo arriva in un momento particolarmente positivo per Arda Guler e per il Real Madrid, essendo il turco uno dei protagonisti del buon inizio di stagione dei blancos, arrivati alla sosta con otto vittorie consecutive tra il 10 ottobre ed il 7 novembre.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Arda Guler del Real Madrid corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 10 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

In questo avvio di stagione il fantasista turco ha collezionato 14 presenze e 853 minuti, con un bottino personale di quattro gol e sei assist. Nel dettaglio, in campionato ha disputato 12 partite, condite da tre reti e quattro assist. In Champions League, invece ha collezionato due presenze con un gol segnato e due assist fondamentali nella rimonta contro la Roma. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere negli ultimi metri, sia attraverso la conclusione personale sia grazie alla qualità in rifinitura.

Nato ad Ankara il 25 febbraio 2005, Arda Guler è arrivato al Real Madrid dopo essersi messo in evidenza con il Fenerbahce, attirando l'attenzione dei principali club europei. La sua qualità tecnica, la visione di gioco e la capacità di giocare tra le linee gli hanno permesso di affermarsi come uno dei profili più interessanti della nuova generazione del calcio europeo. Anche con la nazionale turca ha assunto un ruolo importante: sono 38 le presenze collezionate finora con la selezione maggiore.

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A settembre ha inoltre ricevuto il riconoscimento di, un ulteriore attestato del percorso compiuto sul palcoscenico europeo.

Con il nuovo accordo fino al 2032, il Real Madrid mette al sicuro uno dei suoi talenti più importanti. A soli 21 anni, Guler ha già accumulato esperienza internazionale, conquistato prestigiosi trofei e dimostrato di poter essere determinante anche a livello realizzativo. Il prolungamento rappresenta un investimento sul presente e, soprattutto, sul futuro. Il club madrileno ha scelto di continuare a puntare sul talento turco, con l'obiettivo di accompagnarne la crescita e renderlo sempre più protagonista al Santiago Bernabeu.