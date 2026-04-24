Nuri Sahin è stato uno di quei talenti che, per qualità tecniche e visione di gioco, sembrava destinato a scrivere pagine indelebili della sua carriera calcistica. Cresciuto e consacrato tra le fila del Borussia Dortmund, le sue caratteristiche lo portarono a diventare un giocatore del Real Madrid. Le prestazioni ottenute dal turco con la casacca dei Blancos, però, non rispecchiarono le aspettative.

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Oggi ha intrapreso un nuovo percorso da allenatore. Alla guida del Basaksehir, sta dimostrando ottime idee, tentando ti portare la sua squadra ad una qualificazione per le coppe europee. A tal proposito si è dichiarato in un videopodcast riportato dal quotidiano AS. Nella sua intervista ha parlato sia della sua esperienza da giocatore, che di quella da allenatore. Tra possibili colpi di mercato e aspirazioni grazie al suo passato da calciatore.

BOLOGNA, ITALIA-GENNAIO 21: Nuri Sahin Allenatore del Borussia Dortmund durante la partita di UEFA Champions League 2024/25 League nel match tra Bologna FC 1909 e Borussia Dortmund allo Stadio Renato Dall'Ara il 21 Gennaio, 2025 a Bologna, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il ricordo del Real Madrid per Sahin

Nonostante un'esperienza altalenante,conserva un ricordo meraviglioso del. Il fascino e la grandezza del Club hanno lasciato un ricordo indelebile nel calciatore:

"Indossare quella maglia per me è stato un sogno, giocare al Bernabeu è magnifico. Sarà una cosa che potrò raccontare con orgoglio ai miei figli. Non dimenticherò mai quello che ho vissuto in Spagna, è stato davvero incredibile. Posso dire di aver giocato con mostri sacri come Marcelo, Pepe, Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kakà".

Parole che raccontano quanto quell'esperienza, seppur non finita nel migliore dei modi, abbia lasciato un segno nella vita del turco sia da calciatore che da allenatore.

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Il retroscena su Arda Guler

non si è nascosto nel corso della chiacchierata, svelando alcuni interessanti retroscena sul mercato. Durante la sua avventura da allenatore del, il turco ha cercato più volte di convincerea vestire la maglia dei tedeschi:

"Volevo davvero che Guler venisse a giocare da noi, ci ho provato in tutti i modi. Lui aveva le idee molto chiare e la sua unica intenzione era giocare per il Real Madrid, e a quel punto non potevo convincerlo più di tanto, so cosa significa voler giocare per quella maglia".

Un "rifiuto" che appare molto coerente con il percorso del giovane talento, determinato fin da subito ad entrare nel cuore dei tifosi del Club e raggiungere i trofei più prestigiosi.

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