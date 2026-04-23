Brutte notizie per il Real Madrid e per tutta la Turchia: è arrivato l’annuncio ufficiale dell’infortunio di Arda Güler, fermato da un problema muscolare che rischia di pesare anche sul finale di stagione e sulle prossime competizioni internazionali. Il club spagnolo ha comunicato che il giovane talento è stato sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Un infortunio muscolare che, secondo le prime valutazioni, potrebbe costringerlo a uno stop prolungato.

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Guler si ferma dopo l'Alaves e la Turchia rischia di avere il suo talento non al top

Il comunicato ufficiale del Real Madrid è chiaro: il giocatore dovrà osservare un periodo di recupero che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Le prime analisi parlano di uno stop che potrebbe arrivare quasi certamente fino alla fine di maggio, rendendo il suo rientro estremamente incerto in questa fase della stagione.

Per il Real Madrid si tratta di un’assenza pesante, considerando il ruolo sempre più centrale del giovane turco nelle rotazioni offensive della squadra. Güler, infatti, era diventato una delle opzioni più interessanti tra trequarti e fascia, grazie a tecnica e visione di gioco fuori dal comune.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Real Madrid have announced that Arda Güler is injured.



He has been diagnosed with a muscle injury in the biceps femoris of the right leg. pic.twitter.com/mKHU7bCUuZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 23, 2026

Ma l’allarme più forte arriva dalla Turchia. La nazionale guidata dalla federazione segue con estrema attenzione l’evoluzione dell’infortunio, in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. Con il Mondiale sempre più vicino, la Turchia è in forte apprensione, consapevole che perdere un talento come Güler in questa fase significherebbe ridurre sensibilmente le proprie ambizioni.

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Il rischio concreto è che il giocatore possa arrivare non al meglio della condizione, o addirittura non recuperare completamente nei tempi utili per essere al top. In attesa di ulteriori aggiornamenti medici, resta la certezza di un’assenza pesante per il Real Madrid e di un campanello d’allarme importante per tutto il movimento turco. Per Güler si apre ora una fase delicata, fatta di recupero.

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