Real Madrid, furia Pérez: faccia a faccia con i suoi tranne che con…Guler

Dopo aver fatto uscire il giocatore, il presidente si è scagliato contro la squadra negli spogliatoi per l'eliminazione inaspettata dalla Champions League

Michele Massa 16 aprile - 12:54

Serata amarissima per il Real Madrid, eliminato ai quarti di finale di Champions League dopo il 4-3 contro il Bayern Monaco. Una sconfitta pesante, non solo per il risultato ma per tutto ciò che ha generato nel post-partita. Secondo diverse fonti spagnole, infatti, il presidente Florentino Pérez sarebbe sceso direttamente negli spogliatoi al termine della gara, dando vita a un confronto molto duro con la squadra. Al centro dello sfogo, non solo l’eliminazione europea ma anche una stagione complessivamente deludente.

Il durissimo confronto dopo Bayern Monaco-Real Madrid e il caso Guler — Prima del confronto, però, un gesto che ha colpito: Pérez avrebbe chiesto ad Arda Güler di lasciare lo spogliatoio: "Tu esci, non essere testimone di quello che accadrà", le parole rivolte al giovane talento turco, protagonista assoluto della serata con una doppietta e tra i pochi a salvarsi.

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A rendere ancora più evidente la tensione è anche un video che sta circolando nelle ultime ore: nelle immagini si vede Güler uscire da solo dallo spogliatoio, mentre il resto della squadra lascia l’area soltanto circa un quarto d’ora dopo. Un dettaglio che rafforza l’idea di un confronto lungo e acceso all’interno. Un episodio che racconta bene il clima teso che si respira in casa Real Madrid, tra risultati che non arrivano e aspettative, come sempre, altissime.

Il Real è infatti lontano dalla vetta della Liga – a nove punti dal Barcellona – unica competizione rimasta, e reduce da due stagioni senza trofei (considerando anche quella attuale). Una situazione che avrebbe fatto perdere la pazienza al numero uno dei blancos che non avrebbe gradito gli ultimi mesi dei suoi. Mesi complicati, dall'esonero di Xabi Alonso, all'incredibile eliminazione in Coppa contro l'Albacete, all'addio alla speranza campionato fino ad arrivare alla nefasta serata di ieri.