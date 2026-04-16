Il vice-capitano è consapevole della qualità della squadra inglese e forte dell’esperienza già maturata contro la squadra di Simeone, si dice pronto alla sfida con l’obiettivo di arrivare fino in fondo.

Antonino Paradino 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 12:32)

Nel bel mezzo di una piccola crisi di fine stagione, l’Arsenal e il suo vice-capitano Rice continuano a sognare. Sul fronte Premier League, i Gunners, dominatori del campionato e arrivati anche a +9 sulla seconda, iniziano ora a tremare per un titolo che, in appena due settimane, potrebbe clamorosamente scivolare dalle loro mani. Il Manchester City di Guardiola si trova infatti a -6 dai londinesi e, con lo scontro diretto in arrivo tra tre giorni all’Etihad e una partita in meno da recuperare, i Citizens restano pienamente in corsa per il primato in classifica. Il carico di ansia per la squadra di Arteta aumenta ulteriormente se si considera la finale di Coppa di Lega persa proprio contro il City e la clamorosa eliminazione in FA Cup contro il Southampton. Il vice-capitano Rice ne è consapevole e, forte dell’esperienza già maturata contro la squadra di Simeone nella League Phase, si dice pronto alla sfida con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alla competizione.

Declan Rice vuole la finale di Champions — Nonostante la crisi interna, le spedizioni continentali però continuano ad andare per il verso giusto e questo, per Rice e compagni, rappresenta un segnale decisamente positivo. Dopo un sofferto quarto di finale contro lo Sporting Lisbona, sia all’andata nella capitale portoghese (0-1) che al ritorno nel nord di Londra (0-0), i Gunners approdano in semifinale e si preparano ad affrontare un Atletico Madrid forte del passaggio del turno contro i rivali del Barcellona. Due filosofie di calcio molto simili, entrambe prudenti e conservative, in una semifinale in cui a fare la differenza potrebbero essere più gli episodi che le tattiche.

Il centrocampista inglese vuole andare a caccia della finale europea e ai microfoni di Mundo Deportivo dichiara: "Siamo entusiasti. È stata una prova molto dura in queste (ultime) due partite. Raggiungere due semifinali consecutive è un risultato incredibile per questo gruppo, e ora vogliamo fare il passo successivo e arrivare in finale".

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Il centrocampista sulla semifinale contro l'Atletico Madrid — Il vice-capitano dell'Arsenal ha poi concluso l'intervista parlando della semifinale contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo giocato contro l'Atlético una volta quest'anno, ed è stata un'ottima partita. Sappiamo cosa aspettarci. Non vedo l'ora che arrivino queste ultime settimane!".