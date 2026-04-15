Il calcio italiano torna a interrogarsi sul rapporto tra rendimento nei club e scelte della Nazionale, con il caso di Matteo Ruggeri al centro del dibattito.

Antonino Paradino 15 aprile - 12:39

Il calcio italiano vive spesso di paradossi, e quello che riguarda Ruggeri ne è l’ennesima dimostrazione. Nella storica notte in cui l’Atletico Madrid elimina il Barcellona ai quarti di finale di Champions League, a prendersi gli applausi del Metropolitano e gli elogi della squadra è proprio l’italiano Matteo Ruggeri. L’ex Atalanta si è reso protagonista di una prestazione magistrale, fermando uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, Lamine Yamal. Un duello complicato, di quelli che possono segnare una partita. Eppure, Ruggeri ha risposto presente, contenendo con personalità e attenzione uno dei giocatori più imprevedibili del Barça. Ma è proprio qui che nasce il paradosso: perché mentre in Europa Ruggeri dimostra di poter reggere certi palcoscenici, in Nazionale continua a non trovare spazio.

La prestazione eroica di Ruggeri — Si può, in una notte, diventare l’eroe di 70 mila persone? Bisognerebbe chiederlo a Matteo Ruggeri, che nel giro di 90 minuti col Barcellona ha vissuto un’impressionante rollercoaster di emozioni e stati fisici. Dalle paure dei primi minuti con lo 0-2 Barça (2-2 nella serie), alla gioia per il gol del compagno Lookman sull’1-2, passando per il tremendo sanguinamento nel secondo tempo, aggravato dall’ansia di contenere il brillante Yamal, fino all’enorme emozione per il raggiungimento di una semifinale di Champions League. Nemmeno Tarantino riuscirebbe a scrivere un film così bello.

Un Matteo Ruggeri enorme sia al ritorno che all’andata. Dove, dopo aver subito un tunnel dal gioiello blaugrana, non si è perso d’animo e, attraverso una compattezza di squadra figlia della filosofia simeoniana, è riuscito a dare un enorme contributo sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva (suo l’assist dello 0-2 per Sorloth).

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Il paradosso italiano — Riavvolgiamo il nastro e torniamo al paradosso italiano. Il tema non riguarda soltanto il singolo caso, ma una tendenza più ampia del calcio italiano: un sistema che da anni fatica a valorizzare con continuità alcuni profili giovani che emergono nei club, preferendo affidarsi a nomi già consolidati, anche quando il campo suggerirebbe nuove soluzioni.

Nel caso di Ruggeri, il dubbio è legittimo: cosa deve fare di più per meritare una chiamata? Prestazioni convincenti nelle grandi notti europee, una crescita costante e ora anche la capacità di reggere l’urto contro giocatori del calibro di Lamine Yamal. Per una Nazionale italiana reduce da un Mondiale sfumato per la terza volta consecutiva, sorgono tanti dubbi, soprattutto perché è necessario ripartire e guardare al futuro: un futuro che si spera possa sorridere al classe 2002.

Il paradosso italiano, dunque, resta. E mentre Ruggeri continua a dimostrare il suo valore sul campo, la sensazione è che la risposta, più che nei risultati della Nazionale, sia ancora tutta nelle scelte del sistema italiano.