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La particolare dieta di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è arrivato al traguardo dei 41 anni, ma continua ad avere una cura maniacale del suo fisico. Il fuoriclasse portoghese ha un corpo talmente muscoloso da risultare biologicamente più giovane di 11 anni. Giorgio Barone, il suo famosissimo ex chef personale, intervistato dal portale Covers.com, ha svelato il grande segreto della sua longevità. La tecnica vincente dello chef era quella di togliere il latte, spiegandone in modo molto crudo il reale perché. "Niente latte. Gli umani sono gli unici animali che bevono il latte di altri animali. Nessun altro animale beve latte dopo i tre mesi", ha sentenziato Barone. Il cuoco ha poi aggiunto fermamente che continuare a berlo a 30, 40 o 50 anni va contro natura.

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