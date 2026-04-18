Haaland suona la carica: “Non sento la pressione. Chiedete all’Arsenal”

Il centravanti non è nervoso e non teme gli avversari. Dice che il City non ha nulla da perdere dalla gara di domani.

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 17:31

Cresce l'attesa per un match fondamentale per la lotta al vertice della Premier League: Manchester City-Arsenal. Come se non ci fosse abbastanza tensione, ci ha pensato Haaland a riscaldare l'ambiente: “Non sento la pressione. Bisognerebbe chiedere all'Arsenal se sentono pressione”, ha detto ai microfoni di SkySports UK.

La vigilia di Manchester City-Arsenal — Intervistato da SkySports UK, il norvegese, capocannoniere del campionato con 22 reti, ha voluto caricare la squadra in vista del match che potrebbe risultare decisivo per la vittoria del titolo. Con la squadra di Artetaferma a 70 punti e i Citizens che inseguono a 64, ma con una partita da recuperare, non è difficile comprendere cosa significhi vincere domani all'Eithad e quale sia la posta in gioco.

“Questo weekend sarà come una finale. È una partita fondamentale, probabilmente la più importante. Lo sappiamo tutti, tutti conosciamo l'importanza di questa gara. Spero che sarà una partita eccezionale”, ha detto il centravanti della Norvegia. Ha poi ricordato delle difficoltà di giocare contro i Gunners: “Contro l'Arsenal è sempre una battaglia. Intorno a me ci sono tanti giocatori ed è sempre difficile”.

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Haaland: "Non sento la pressione, chiedete a loro se la sentono" — Quando gli è stato chiesto se sentisse la pressione Haaland ha risposto stuzzicando gli avversari. “Non sento pressione. Sinceramente, non mi sento affatto nervoso. Non abbiamo nulla da perdere perché è tutta la stagione che stiamo inseguendo il titolo. Bisognerebbe chiedere all'Arsenal se sentono la pressione”.

E, in effetti, per i londinesi il momento non è dei migliori. Pesano l'eliminazione dalla FA CUP, la sconfitta in finale di Carabao contro il City e la sconfitta casalinga nell'ultima partita di campionato contro il Bournemouth: proprio questa ha riaperto la corsa al titolo, verso il quale, in precedenza, gli uomini di Arteta stavano navigando senza troppi problemi. Ora dovranno vedersela contro uno scatenato Haaland.