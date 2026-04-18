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LA MAXI OPERAZIONE

Copa del Rey 2026, sale la tensione in vista della finale tra sequestri di coltelli e identificazioni ultras

Copa del Rey 2026, sale la tensione in vista della finale tra sequestri di coltelli e identificazioni ultras - immagine 1
In attesa del fischio di inizio fra i due club, le autorità nazionali lavorano per prevenire scontri e situazioni limite fra le frange più estremiste delle due squadre
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

La Copa del Rey 2025-26 andrà in onda stasera alle 21 e vedrà sfidarsi Atletico Madrid contro Real Sociedad. La partita apparentemente sembra non raccontare uno scontro come il Clasico o come il Derby madrileno. Eppure è un match che nasconde tante insidie dentro il campo e soprattutto fuori. La sfida tra il Cholo Simeone e Pellegrino Matarazzo mette a confronto differenti stili di giochi e differenti valori in gioco. Per l'Atletico Madrid si tratta di un possibile trofeo che manca dal 2020-21 e di una coppa che non viene conquistata dal 2012-13. Per la Real Sociedad invece l'ultima Copa del Rey ha data 2019-20 in un leggendario derby basco con l'Athletic Bilbao.

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SAN SEBASTIANO, SPAGNA - 4 MARZO: I tifosi accendono fumogeni all'arrivo del pullman della Real Sociedad allo stadio prima della partita di Copa del Rey tra Real Sociedad e Athletic Club all'Estadio Anoeta il 4 marzo 2026 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tuttavia, la finale ha riscosso molto successo tra le fila dei tifosi dei due club, animando sentimenti e valori anche più estremi. La Polizia Nazionale ha svolto un lavoro di identificazione e sequestri di oggetti che ha avuto risultati importanti in vista della sicurezza del match di stasera.

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Le misure di sicurezza per la finale di Copa del Rey 2025-26

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La Polizia Nazionale ha così identificato 91 ultras e ha sequestrato oggetti pericolosi come coltelli, bastoni, catene, passamontagna, spray, paradenti, catene e bastoni di legno. L'operazione di sicurezza ha avuto luogo sull'autostrada A4 presso il comune di La Carlota (Cordoba), a Siviglia e nei punti di transito (partenza, arrivo, in viaggio) dei tifosi. Inoltre, ad essere coinvolti nell'operazione sono stati circa 1600 agenti.

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Due autobus di ultras madrileni sono stati intercettati e 91 persone hanno ricevuto segnalazioni per violazioni di legge sportiva e legge sulla pubblica sicurezza. Tra gli altri oggetti confiscati dalle autorità spagnole ci sono 31 razzi segnaletici, 19 lanciarazzi, coltelli, altri paradenti, spray al peperoncino, guanti da motociclista con protezioni e addirittura un giubbotto anti proiettile. Nella città di Siviglia invece, ad aver avuto la peggio sono state le 95 sbarre di ferro nascoste in auto e furgoni.

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