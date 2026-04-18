Il Bayern Monaco finisce sotto indagine UEFA dopo il match col Real Madrid per incidenti sugli spalti e problemi di sicurezza a bordo campo

Daniele Cirafici 18 aprile - 15:18

La vittoria contro il Real Madrid e la qualificazione conquistata in una delle serate più intense della stagione rischiano ora di trasformarsi in un problema serio per il Bayern Monaco. La UEFA ha infatti deciso di aprire un procedimento disciplinare ufficiale nei confronti del club tedesco, segnale che quanto accaduto durante e dopo la partita non verrà trattato come una semplice infrazione di routine.

Quando l’organo disciplinare europeo apre un fascicolo di questo tipo, significa che l’attenzione non riguarda soltanto una multa standard o un episodio isolato, ma una serie di situazioni considerate abbastanza rilevanti da richiedere un’analisi approfondita. Ed è proprio questo il punto che preoccupa maggiormente il club bavarese.

I fatti contestati: invasione, caos e due giornalisti feriti — Il momento più delicato si sarebbe verificato nei minuti finali della partita, subito dopo il gol decisivo che ha fatto esplodere l’entusiasmo dell’Allianz Arena. Nella confusione dei festeggiamenti, alcuni tifosi sarebbero riusciti a superare le barriere di sicurezza e ad avvicinarsi alle zone riservate a fotografi, operatori e giornalisti presenti a bordo campo.

Proprio in quella fase si sarebbero registrati i fatti più gravi: due giornalisti avrebbero riportato lievi ferite durante il caos generato dall’invasione e dalla pressione del pubblico nelle aree protette. Un episodio che cambia completamente il peso della vicenda, perché quando entrano in gioco la sicurezza delle persone e il controllo delle zone operative, la UEFA tende ad agire con molta più severità.

A questo si aggiungono anche altre contestazioni legate al comportamento della tifoseria, tra cui il possibile utilizzo di materiale pirotecnico, il lancio di oggetti e la presenza di situazioni considerate non conformi ai regolamenti UEFA.

Cosa rischia davvero il Bayern Monaco — Adesso tutto passerà nelle mani della commissione disciplinare UEFA, che dovrà valutare l’intero quadro e decidere eventuali provvedimenti. La sanzione economica è l’ipotesi più immediata, ma difficilmente sarà l’unico aspetto preso in considerazione.

Il Bayern potrebbe infatti andare incontro anche a misure più pesanti, come la chiusura parziale dello stadio nelle prossime gare europee oppure limitazioni per la vendita dei biglietti ai tifosi nelle trasferte internazionali. Tutto dipenderà da quanto la UEFA considererà grave la gestione dell’ordine pubblico e dal peso degli eventuali precedenti disciplinari del club. Ed è proprio questo il punto più delicato: quando la UEFA considera un club recidivo o rileva problemi concreti legati alla sicurezza, tende ad aumentare il livello delle sanzioni. Quella che sembrava soltanto una notte di festa potrebbe trasformarsi in un conto molto più pesante da pagare nelle prossime settimane.