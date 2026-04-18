L'attaccante voluto da Pep Guardiola ha rivelato le motivazioni dietro alla scelta della nazionale africana rispetto a quella inglese, terra di nascita del citizen

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 14:57

La carriera di Antoine Semenyo ha subito una grande impennata nelle ultime due stagioni. L'attaccante nato a Londra, nel quartiere di Chelsea, è salito alla ribalta del calcio inglese ed internazionale grazie al grande lavoro svolto su di lui da Andoni Iraola al Bournemouth. Con le cherries Semenyo ha siglato 11 reti lo scorso anno e in questa stagione ha registrato 10 marcature nella sola prima metà di stagione. I suoi numeri e il suo passo non hanno lasciato indifferenti le big di Premier League che a gennaio lo hanno immediatamente messo nel mirino. Il Liverpool sembrava riporre molta fiducia nel suo acquisto dopo la leggendaria campagna estiva, ma a spuntarla è stato il Manchester City di Pep Guardiola.

Con i citizens Antoine Semenyo ha messo a segno 8 gol stagionali in 19 partite, portando un ottimo contributo offensivo alla manovra del tecnico catalano. Proprio contro i reds in FA Cup, lo scorso 4 aprile, il nazionale ghanese ha sfoderato una grande prestazione con 1 rete e 1 assist. Tuttavia, quest'anno Semenyo non ha dovuto scegliere il suo nuovo club. La sua annata infatti è stata decisiva anche sul lato della nazionale. Inghilterra, Francia o Ghana in vista dei Mondiali?

Antoine Semenyo e la scelta della nazionale —

L'attaccante del Manchester City ha infatti parlato della sua decisione al podcast "In the Mixer": "Il Ghana mi ha contattato quando avevo 20 o 21 anni. Impossibile rifiutare, la scelta non è stata per nulla difficile. Anche mio padre e tutta la mia famiglia erano felicissimi. Tifano tutti per il Ghana e quando guardano le partite urlano, prendono a calci le cose... è una cosa seria! Probabilmente saranno tutti negli USA in estate".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Antoine Semenyo ha poi proprio parlato del girone mondiale in cui la nazionale africana sfiderà proprio i 3 leoni: "È un girone difficile e sarà molto dura, ma non vedo l'ora. Non si può nemmeno sottovalutare Panama. Croazia e Inghilterra sono ovviamente squadre di alto livello. Il nostro obiettivo principale è superare la fase a gironi ma non sarà affatto semplice".