Il PSG affronta una situazione delicata nel settore giovanile, con diversi prospetti pronti a cercare spazio lontano da Parigi

Daniele Cirafici 18 aprile - 14:52

Non è il campo della prima squadra a far discutere in questo momento in casa PSG soprattutto dopo la qualificazione alle semifinali di Uefa Champions League, ma la situazione che riguarda il settore giovanile. Nelle ultime settimane, infatti, l’attenzione si è spostata sul vivaio del club parigino, dove starebbe crescendo un forte malcontento tra alcuni dei ragazzi più promettenti.

Diversi giovani talenti, considerati tra i profili più interessanti della cantera del Paris Saint-Germain, starebbero valutando seriamente la possibilità di lasciare Parigi. Il motivo principale riguarda la sensazione di avere poche reali opportunità di crescita e soprattutto la difficoltà di trovare spazio nel percorso che porta alla prima squadra.

Il timore di restare bloccati senza prospettive — Per molti ragazzi del vivaio, il passaggio verso il calcio professionistico rappresenta il momento più delicato della carriera. Proprio su questo punto nascerebbero i dubbi più importanti: la paura di restare bloccati senza una prospettiva chiara e senza la possibilità concreta di mettersi in mostra ad alti livelli. Negli ultimi anni il PSG ha spesso preferito affidarsi a grandi nomi già affermati, lasciando poco spazio alla crescita interna dei propri giovani. Questa situazione ha spinto diversi prospetti a guardarsi intorno, convinti che in altri club possano trovare un percorso più rapido e meritocratico verso il calcio che conta.

Il PSG prova a evitare una nuova fuga — La società parigina è perfettamente consapevole del rischio e sa che perdere i migliori talenti del vivaio significherebbe indebolire il progetto futuro del club. Non si tratta soltanto di una questione tecnica, ma anche di immagine e programmazione sportiva.

Per questo motivo il PSG dovrà dare risposte concrete, offrendo non solo rinnovi o garanzie economiche, ma soprattutto un progetto credibile sul piano calcistico. Senza una vera apertura verso i giovani, il rischio è quello di assistere a un’altra fuga di talenti cresciuti proprio a Parigi ma pronti a esplodere altrove.