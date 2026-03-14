Liverpool-Tottenham, settori giovanili a confronto: diversi già in Prima Squadra

Liverpool-Tottenham, la sfida nella sfida: tantissimi giovani talenti in rampa di lancio. Gray e Bergvall considerati ormai tra i "grandi".

Gennaro Dimonte 14 marzo - 10:55

Liverpool-Tottenham è sicuramente tra le partite più interessanti della 30° giornata di Premier League. Obiettivi che nell'arco della stagione sono diventati diversi per entrambe ma questo è un match che rischia di fare da spartiacque per il proseguo del campionato. Ma ci sarà tempo e spazio per i ragazzi provenienti dal settore giovanile? Quanto stanno investendo i club nei ragazzi del proprio vivaio? Diamo uno sguardo ai due laboratori di giovani talenti.

Liverpool-Tottenham, Ngumoha e Nyoni già in Premier, il 2009 Yeguo scalpita — A prendersi la copertina di giovane del Liverpool più pronto a stare con i "grandi" è Rio Nugmoha. L'ala sinistra inglese classe 2008 ha già ben 11 presenze all'attivo in Premier League, con un gol realizzato nel 3-2 contro il Newcastle alla seconda giornata. Due le apparizioni anche in Champions League per un giocatore dal futuro garantito.

Trey Nyoni viaggia su numeri diversi ma, come il suo compagno di squadra, ha già esordito in Prima Squadra in tutte le competizioni. Il centrocampista del 2007 di nazionalità dello Zimbabwe potrà garantire affidabilità probabilmente dalla prossima stagione. Stesso discorso per il centrale difensivo Amara Nallo, capitano dell'U19. Nonostante sia del 2006, non ha ancora trovato spazio in campionato pur subentrando in Champions.

Sentiremo parlare nei prossimi anni invece di Aj Yeguo, trequartista classe 2009 con una grande propensione verso il gol. Finora due gol e tre assist con i pari età e la sensazione che possa migliorare sempre di più.

Gray e Bergvall sono già grandi a 20 anni, un 2009 e un 2010 in rampa di lancio — Parlare di Archie Gray e Lucas Bergvall come "giovani talenti" è ormai diventato obsoleto. I due centrocampi del 2006 sono titolari praticamente inamovibili di questa squadra, con il secondo che sta recuperando da un infortunio. 40 presenze complessive in stagione per entrambi: numeri da giocatori ormai fatti e con margini di miglioramento enormi.

Chi attende il proprio turno è invece Callum Olusesi, centrocampista di origini nigeriano classe 2007 e ancora inutilizzato in Prima Squadra. Esordio in campionato e Champions League invece per il centrale Jun'ai Byfield, 2008 e faro della formazione U19.

In rampa di lancio però ci sono due atleti pronti a sbaragliare la concorrenza. Oliver Boast è sicuramente uno di questi: ben 11 gol e 4 assist nell'U18 per il classe 2009 e un ruolo importante in Youth League. Prima punta inglese di statura non altissima ma dotato di grande tecnica, potrebbe essere la sorpresa per la prossima stagione. Occhi puntati anche su Toju Wellspring, centrocampista 16enne e già nel giro della nazionale inglese.