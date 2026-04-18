La formazione di Frank Lampard conquista la promozione diretta e vola in Premier League dopo 25 anni. Decisivo il pareggio contro il Blaclburn. Ora resta da inseguire anche la vittoria del campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 11:18)

Un sogno diventato realtà: Il Coventry City ha conquistato la promozione con tre giornate d'anticipo e si appresta a tornare in Premier League dopo 25 anni. A prendersi la scena di questo traguardo è senza dubbio il tecnico inglese Frack Lampard, che grazie a questo trionfo si candida a mettere in bacheca il primo trofeo della sua carriera da allenatore.

E adesso? Si appresta a vivere il ritorno tra i grandi dell'Inghilterra e a dimostrare di poter disputare egregiamente il massimo campionato inglese. Ma ancora è prematuro parlarne: piuttosto bisognerà rimanere concentrati sulle prossime partite di campionato, dove il Coventry affronterà Portsmouth, Wrexham e Watford, per chiudere nel miglior modo possibile questa grande stagione. Dopotutto, i rivali di Ipswich distano nove lunghezze e hanno due giornate in meno.

Coventry City, le parole del tecnico dopo il trionfo in Championship — Al termine della partita è scoppiata la festa nelle file del Coventry City e proprio il tecnico dei The Sky Blues, Frank Lampard ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni di SkySports. Così un commosso Lampard: "Questo per noi è un momento incredibile. La partita non è stata facile e non eravamo molto fluidi come in altre occasioni, ma dovevamo resistere e alla fine siamo riusciti a conquistare un punto nel finale". Poi non potevano mancare i ringraziamenti al suo staff: "Sono orgoglioso del percorso fatto, di me stesso e del mio staff. Siamo arrivati qui soltanto 15 mesi fa ed eravamo a bordo di un furgone".

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Dall'arrivo di Lampard il Coventry ha cambiato immediatamente il passo — Infine, l'ex allenatore di Derby County, Chelsea ed Everton ha concluso: "Vincere questo campionato è uno dei traguardi più importanti che abbia mai raggiunto. Sono molto felice di essere il tecnico di questa squadra e poi vincere.. e tornare in Premier League dopo 25 anni è incredibile". Parole dunque ricche di emozioni e passione quelle del vincitore della Championship.

Dimostrazione di un percorso diventato glorioso dopo poco più di un anno di lavoro in casa Coventry: infatti, era novembre 2024 quando ha assunto la guida della panchina. In quel momento, la squadra che adesso sta festeggiando il ritorno nella massima serie lottava in zona retrocessione, al diciassettesimo posto. Poi dopo 16 vittorie il Coventry ha avuto accesso ai playoff, sfiorando la promozione contro il Sunderland. Nella stagione successiva è accaduto quello che tutti i tifosi sognavano: la vittoria del campionato e la promozione in Premier League.