Prezzi quasi decuplicati per i biglietti dei treni durante il Mondiale. La FIFA denuncia il rincaro e chiede spiegazioni ai governi locali americani, preoccupata per l'effetto che questo caro prezzi avrà sui tifosi.

Francesco Di Chio 18 aprile - 10:14

Dopo la notizia del rincaro dei biglietti per i mezzi di trasporto durante il Mondiale che si terrà in America, è arrivata la risposta dalla FIFA tramite un comunicato ufficiale. La federazione ritiene inammissibile un rincaro così elevato ed è preoccupata per l'impatto che avrà sui tifosi.

Aumento dei prezzi in occasione del Mondiale, dalla FIFA: "Avrà un effetto deterrente" — In New Jersey sono stati stabiliti dei nuovi prezzi per i biglietti dei treni. Un biglietto da New York al MetLife Stadium, che attualmente costa 12 dollari, durante la competizione calcistica arriverà a costare 150 dollari. E dalla FIFA arriva la preoccupazione per questo rincaro, che potrebbe avere un effetto "deterrente" sui tifosi. Heimo Schirgi, direttore operativo della FIFA, ha dichiarato in un comunicato che "stabilire prezzi elevati in modo arbitrario e pretendere che la FIFA ne assuma il costo è senza precedenti".

Secondo Schirgi "questo aumento di prezzo spingerà inevitabilmente i fan verso altri mezzi di trasporto". Nonostante si sa, in occasione degli eventi tutto tende a costare di più, gli aumenti imposti dal New Jersey sono fuori scala, stando a quanto sottolinea Schirgi. "Nessun altro organizzatore di un evento globale, concerto o grande evento sportivo si è trovato ad affrontare una domanda simile".

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La risposta della governatrice — Non si è fatta attendere la risposta di Mikie Sherrill, nuova governatrice del New Jersey. La donna ha dichiarato che la FIFA, che prevede ricavi per 11 miliardi di dollari dal torneo, "dovrebbe coprire i costi dei tifosi per i trasporti pubblici durante il Mondiale". Immediatamente Schirgi l'ha contraddetta: "La FIFA dovrebbe generare circa 11 miliardi di dollari di entrate, non di profitti come afferma erroneamente la governatrice". Il direttore ha sottolineato che la FIFA è un organizzazione senza scopi di lucro. Ha poi concluso ribadendo che i ricavi "vengono reinvestiti nello sviluppo del calcio, soprattutto per i giovani e le donne, in tutto il mondo".