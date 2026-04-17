I Coldpay suoneranno nell’Halftime Show della finale del Mondiale 2026

La band ha recentemente chiuso il trionfale Music of the Spheres World Tour, certificato come il tour musicale più redditizio di tutti i tempi

Samuele Dello Monaco 17 aprile - 15:44

L'idea di integrare un grande spettacolo musicale nelle pause degli eventi sportivi non è un concetto nuovo, ma per l'universo calcistico rappresenta una vera e propria rivoluzione. Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, ha infatti annunciato che la finale del Mondiale 2026 ospiterà uno show senza precedenti, già descritto come "il più grande di sempre".

La scelta dei Coldplay — La data da segnare in calendario è il 19 luglio 2026. Il monumentale MetLife Stadium (che per l'occasione prenderà il nome ufficiale di New York New Jersey Stadium) farà da cornice al primo vero e proprio "Halftime Show" nella storia di una finale dei Mondiali di calcio. A calcare il prato verde per questo attesissimo evento saranno i Coldplay.

Infantino ha confermato che i leader del gruppo, Chris Martin e Phil Harvey, stanno collaborando a stretto contatto con la federazione per curare la direzione artistica dello spettacolo. Un altro compito sarà quello di selezionare una rosa di musicisti di altissimo livello. Sebbene la lista ufficiale rimanga avvolta nel mistero, Infantino ha chiarito che non assisteremo a un'esibizione solista: numerosi cantanti si alterneranno sul palco durante l'intervallo, mentre altri eventi musicali paralleli infiammeranno Times Square per tutto il weekend conclusivo del torneo. Tutta la macchina organizzativa si muoverà in stretta partnership con Global Citizen, la nota organizzazione no-profit che ha già affiancato la FIFA nella realizzazione del Mondiale per Club.

La prima volta al Mondiale, ma i precedenti ci sono — I Coldplay arrivano a questo incarico con un'ottima preparazione alle spalle. Nello scorso luglio, proprio al MetLife Stadium, la band è stata protagonista di un'apparizione a sorpresa durante l'Halftime Show della finale del Mondiale per Club. Sotto la direzione artistica di Chris Martin e Phil Harvey (sempre affiancati da Global Citizen), si sono esibite star internazionali come J Balvin, Doja Cat, Tems ed Emmanuel Kelly. L'esibizione ha funzionato perfettamente, convincendo la FIFA ad alzare la posta in gioco e a trasportare questa formula vincente anche per il Mondiale.

Questa decisione segna un punto di svolta storico: il calcio si sta chiaramente orientando verso il modello di intrattenimento dello sport americano, puntando a fondere la tensione della gara con lo spettacolo puro. L'ispirazione diretta è l'iconico Super Bowl, l'evento sportivo per eccellenza negli Stati Uniti, dove negli anni hanno brillato star come Bad Bunny, Kendrick Lamar e, nel 2016, proprio gli stessi Coldplay. Non è una coincidenza che questa rivoluzione avvenga nell'edizione co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, nazioni in cui lo sport-spettacolo è un vero e proprio marchio di fabbrica.