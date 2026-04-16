Nonostante le voci sulla possibile rinuncia per ragione extra calcistiche, il numero uno dell'organo di governo conferma la partecipazione della Nazionale asiatica

Jacopo del Monaco 16 aprile - 09:43

Il Mondiale 2026 si sta avvicinando sempre di più e Gianni Infantino ha voluto fare chiarezza su una questione di cui si parla da alcuni mesi. Il presidente della FIFA, infatti, di recente ha toccato la tematica che riguarda la partecipazione della Nazionale Iraniana alla massima competizione intercontinentale. Il numero uno dell'organo di governo del calcio ha voluto confermare, ancora una volta, che l'Iran prenderà parte al torneo che avrà inizio poco prima della metà di giugno e terminerà il 19 luglio con la finale che si disputerà presso il MetLife Stadium.

Mondiale 2026, Infantino: "L'Iran parteciperà alla competizione" — Nel corso di una recente intervista rilasciata a CNBC, Infantino ha parlato della situazione che riguarda la Nazionale Iraniana e la partecipazione ai Mondiali che avranno inizio nel mese di giugno. A tal proposito, il presidente della FIFA ha dichiarato: "L'Iran parteciperà ed è una cosa certa. Spero che, per l'inizio della competizione, la situazione in Medio Oriente sia tranquilla e ciò sarebbe molto utile. La Nazionale deve venire per rappresentare la propria gente, hanno ottenuto la qualificazione ed i calciatori hanno voglia di scendere in campo. Se nessuno crede nella costruzione di ponti per poi mantenerli intatti ed uniti, allora saremo noi a fare ciò".

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L'Iran si trova nel Girone G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Contro le prime due giocherà a Los Angeles, mentre disputerà l'ultima giornata della fase a gironi a Seattle. Tre partite negli Stati Uniti. A causa di quanto sta accadendo tra USA ed Iran, però, ha portato a diverse notizie riguardanti una possibile rinuncia al Mondiale da parte degli iraniani. Si era parlato anche di provare a spostare le partite della Nazionale in Messico, tuttavia la FIFA ha confermato che le partite si dovranno disputare nella sede prevista dal calendario.