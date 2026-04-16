derbyderbyderby notizie calcio Mondiale 2026, Infantino ribadisce ancora una volta che l’Iran prenderà parte alla competizione

Dichiarazioni

Mondiale 2026, Infantino ribadisce ancora una volta che l’Iran prenderà parte alla competizione

Mondiale 2026, Infantino ribadisce ancora una volta che l’Iran prenderà parte alla competizione - immagine 1
Nonostante le voci sulla possibile rinuncia per ragione extra calcistiche, il numero uno dell'organo di governo conferma la partecipazione della Nazionale asiatica
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Il Mondiale 2026 si sta avvicinando sempre di più e Gianni Infantino ha voluto fare chiarezza su una questione di cui si parla da alcuni mesi. Il presidente della FIFA, infatti, di recente ha toccato la tematica che riguarda la partecipazione della Nazionale Iraniana alla massima competizione intercontinentale. Il numero uno dell'organo di governo del calcio ha voluto confermare, ancora una volta, che l'Iran prenderà parte al torneo che avrà inizio poco prima della metà di giugno e terminerà il 19 luglio con la finale che si disputerà presso il MetLife Stadium.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Mondiale 2026, Infantino ribadisce ancora una volta che l’Iran prenderà parte alla competizione- immagine 2
Brasilia, Brasile - 26 gennaio 20206: Il presidente Fifa Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro col presidente del Brasile Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federcalcio Brasiliana, e Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, al Planalto Palace. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Mondiale 2026, Infantino: "L'Iran parteciperà alla competizione"

—  

Nel corso di una recente intervista rilasciata a CNBC, Infantino ha parlato della situazione che riguarda la Nazionale Iraniana e la partecipazione ai Mondiali che avranno inizio nel mese di giugno. A tal proposito, il presidente della FIFA ha dichiarato: "L'Iran parteciperà ed è una cosa certa. Spero che, per l'inizio della competizione, la situazione in Medio Oriente sia tranquilla e ciò sarebbe molto utile. La Nazionale deve venire per rappresentare la propria gente, hanno ottenuto la qualificazione ed i calciatori hanno voglia di scendere in campo. Se nessuno crede nella costruzione di ponti per poi mantenerli intatti ed uniti, allora saremo noi a fare ciò".

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

L'Iran si trova nel Girone G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Contro le prime due giocherà a Los Angeles, mentre disputerà l'ultima giornata della fase a gironi a Seattle. Tre partite negli Stati Uniti. A causa di quanto sta accadendo tra USA ed Iran, però, ha portato a diverse notizie riguardanti una possibile rinuncia al Mondiale da parte degli iraniani. Si era parlato anche di provare a spostare le partite della Nazionale in Messico, tuttavia la FIFA ha confermato che le partite si dovranno disputare nella sede prevista dal calendario.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Leggi anche
Ranking UEFA, l’Italia sta a guardare: la lotta per il quinto posto in Champions si accende
È morto José Emilio Santamaria: la leggenda del Real Madrid aveva 96 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA