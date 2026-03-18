Quanto sta accadendo in Medio Oriente ha delle conseguenze anche nel mondo del calcio e, in particolar modo, sui Mondiali che inizieranno a giugno

Jacopo del Monaco 18 marzo - 11:23

Tra i Paesi che ospiteranno il Mondiale del 2026 che avrà inizio nel mese di giugno figura anche il Messico. La nazione dell'America Centrale, infatti, avrà l'onore di accogliere, insieme a Canada e Stati Uniti, le Nazionali che prenderanno parte alla massima competizione intercontinentale. Tra queste c'è anche l'Iran che, in questo momento, si trova nel mezzo di un conflitto iniziato dagli statunitensi.

A causa di quanto sta accadendo, il Ministro dello Sport iraniano aveva dichiarato di non andare al Mondiale ma la Nazionale vuole andare e sta trattando con la FIFA per far spostare i propri incontri in Messico. Quest'ultimo Paese ha dato la propria disponibilità, tuttavia il massimo organo di governo calcistico è di un altro parere.

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Mondiale 2026, il Messico si offre per ospitare l'Iran. La FIFA, però, la pensa in un altro modo — Nei giorni scorsi, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Nazionale Iraniana è la benvenuta nel suo Paese, ma subito dopo ha aggiunto le seguenti parole: "Forse è meglio che non vengano". Date queste dichiarazioni, nella giornata di ieri il presidente della Federcalcio dell'Iran Mehdi Taj, tramite un post su X dell'Ambasciata della sua nazione in Messico, ha dichiarato che sono in corso le trattative per spostare i match della Nazionale nel Paese dell'America Centrale. Durante una recente conferenza stampa, il presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il proprio Paese è disponibile ad ospitare le tre partite dei gironi dell'Iran.

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La FIFA, però, non la pensa allo stesso modo. Sky UK, infatti, ha smentito la notizia di queste trattative che riguardano lo spostamento delle sedi dei match dell'Iran. Per di più, un portavoce del massimo organo di governo calcistico ha dichiarato: "La FIFA desidera che tutto resti così com'è e che le squadre che parteciperanno al Mondiale disputino le partite seguendo il calendario annunciato il giorno 6 dicembre 2025".

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