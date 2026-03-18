derbyderbyderby calcio estero Mondiale 2026, Messico pronto ad accogliere l’Iran ma la FIFA dice no

BOTTA E RISPOSTA

Mondiale 2026, Messico pronto ad accogliere l’Iran ma la FIFA dice no

Mondiale 2026, Messico pronto ad accogliere l’Iran ma la FIFA dice no - immagine 1
Quanto sta accadendo in Medio Oriente ha delle conseguenze anche nel mondo del calcio e, in particolar modo, sui Mondiali che inizieranno a giugno
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra i Paesi che ospiteranno il Mondiale del 2026 che avrà inizio nel mese di giugno figura anche il Messico. La nazione dell'America Centrale, infatti, avrà l'onore di accogliere, insieme a Canada e Stati Uniti, le Nazionali che prenderanno parte alla massima competizione intercontinentale. Tra queste c'è anche l'Iran che, in questo momento, si trova nel mezzo di un conflitto iniziato dagli statunitensi.

A causa di quanto sta accadendo, il Ministro dello Sport iraniano aveva dichiarato di non andare al Mondiale ma la Nazionale vuole andare e sta trattando con la FIFA per far spostare i propri incontri in Messico. Quest'ultimo Paese ha dato la propria disponibilità, tuttavia il massimo organo di governo calcistico è di un altro parere.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

  • Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

  • Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

  • Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

    • Mondiale 2026, il Messico si offre per ospitare l'Iran. La FIFA, però, la pensa in un altro modo

    —  

    Nei giorni scorsi, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Nazionale Iraniana è la benvenuta nel suo Paese, ma subito dopo ha aggiunto le seguenti parole: "Forse è meglio che non vengano". Date queste dichiarazioni, nella giornata di ieri il presidente della Federcalcio dell'Iran Mehdi Taj, tramite un post su X dell'Ambasciata della sua nazione in Messico, ha dichiarato che sono in corso le trattative per spostare i match della Nazionale nel Paese dell'America Centrale. Durante una recente conferenza stampa, il presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il proprio Paese è disponibile ad ospitare le tre partite dei gironi dell'Iran.

    Mondiale 2026, Messico pronto ad accogliere l’Iran ma la FIFA dice no- immagine 2
    Doha, Qatar - 5 giugno 2025: I giocatori dell'Iran si schierano prima della partita di qualificazione al Mondiale 2026 tra Qatar ed Iran allo Stadio Jassim Bin Hamad. (Foto di Mohamed Farag/Getty Images)

    Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    La FIFA, però, non la pensa allo stesso modo. Sky UK, infatti, ha smentito la notizia di queste trattative che riguardano lo spostamento delle sedi dei match dell'Iran. Per di più, un portavoce del massimo organo di governo calcistico ha dichiarato: "La FIFA desidera che tutto resti così com'è e che le squadre che parteciperanno al Mondiale disputino le partite seguendo il calendario annunciato il giorno 6 dicembre 2025".

    Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

  • Guarda il calcio in streaming registrandoti su SISAL

  • Scopri dove vedere le partite di oggi su GOLDBET

  • Segui il calcio e lo sport in diretta su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Watford, l’emozione di Bove: “Ho chiuso un cerchio, il gol è per la mia ragazza”
    Benfica, Rui Costa: “Non accetto quello che sta accadendo al calcio portoghese”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA