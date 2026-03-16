Dopo le dichiarazioni nette del ministro dello Sport Donjamali, sembrava fosse saltata la possibilità del Mondiale. Adesso, è la Confederazione asiatica a prendere voce in capitolo, riaprendo una porta.

Francesco Lovino Redattore 16 marzo - 21:17

I dubbi resistono e la situazione è in evoluzione. Ciò detto, quello della nazionale iraniana è ancora un futuro nebuloso. Il conflitto tra USA e Iran, iniziato ormai da due settimane abbondanti, non intravede all'orizzonte una fine e le ripercussioni si hanno anche sul calcio. Il prossimo Mondiale, da giocarsi tra giugno e luglio 2026 in America, Messico e Canada, non ha ancora definito con chiarezza chi vi prenderà parte. La posizione dell'Iran resta sospesa.

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Iran, situazione ancora in bilico Solo di recente erano giunte le dichiarazioni del ministro dello sport iraniano, Ahmad Donjamali. Escludevano che, stanti così le cose a livello geopolitico, ci fossero i presupposti per una partecipazione dell'Iran al Mondiale. Trump, presidente USA, aveva risposto per le righe, ribadendo che se decidessero di giocare in America, sarebbero i benvenuti. Ora, un nuovo colpo di scena. L'Iran potrebbe ancora essere presente alla rassegna intercontinentale della prossima estate. A rivelarlo è stato il segretario generale della Confederazione asiatica, Windsor John.

Quest'ultimo ha confermato che non possa essere Trump a decidere sulla partecipazione eventuale dell'Iran che, al contrario, dovrà essere stabilita dalla stessa Federazione. Al momento decisioni definitive non sono state prese e sembra sia confermata la nazionale nella Coppa del Mondo: "È un momento molto delicato, ci sono state tante reazioni. In definitiva, spetta alla federazione decidere sulla loro partecipazione e, a oggi, hanno confermato la loro presenza ai Mondiali. Sono membri della nostra federazione, vogliamo vederli giocare, si sono qualificati… Quindi speriamo che risolvano i loro problemi, qualunque essi siano e che possano partecipare".

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Iran, che caos — Solo la FIFA o la Confederazione asiatica dovrebbero essere interpellati sulla questione, ricevendo una richiesta formale di abbandono dell'Iran dal Mondiale. Intanto, anche la nazionale femminile ha avuto molti problemi da fronteggiare nelle ultime settimane. Dopo una protesta silenziosa in Coppa d'Asia all'esordio, le ragazze sono tornate a cantare l'inno nazionale, accusate di essere state contrarie ai valori della propria patria. Su di loro si sono sparse illazioni, con tanti intervenuti per sottolineare che abbiano ricevuto pressioni dal regime.

Eliminate dalla competizione asiatica, 5 ragazze dopo aver richiesto l'asilo politico alle autorità australiane hanno ritirato la propria domanda. Al contrario, altre due calciatrici sono rimaste in Australia, allenandosi con la formazione locale del Brisbane.

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