Donald Trump mette in guardia la protezione dei giocatori. La Fifa dovrà valutare eventuali sostituti nel rispetto del regolamento del torneo, affinché ci sia un normale svolgimento della Coppa

Vincenzo Di Chio 12 marzo - 19:35

La strada verso i Mondiali 2026 in Nord America si fa complicata per alcune squadre asiatiche, a causa delle tensioni politiche tra Stati Uniti e Iran. La nazionale iraniana, che fino a poco tempo fa sembrava certa di una sua partecipazione alla competizione, è ora al centro di una situazione molto delicata: tra i segnali rassicuranti della Fifa e le posizioni ufficiali di Teheran, la sua presenza al torneo appare sempre più improbabile. Questo scenario obbliga gli organi della Fifa a valutare con attenzione chi potrà sostituire l'Iran. E intanto, a proposito della partecipazione dell'Iran ai Mondiali, è tornato a parlarne anche Donald Trump.

Mondiali, le parole di Trump sull'Iran — Dopo l'intervento di Gianni Infantino, che aveva ringraziato Donald Trump per le garanzie date all'accoglienza della nazionale iraniana, il ministro dello sport Ahmad Donjamali ha risposto nella giornata di ieri senza giri di parole: "Ci sono zero possibilità".

Proprio oggi, il presidente Trump ha rilanciato attraverso Truth Social (il canale che ha creato nel 2022): "La nazionale di Calcio dell'Iran è la benvenuta alla Coppa del Mondo, ma penso che non sia davvero appropriato che siano qui, per la loro vita e la loro sicurezza. Grazie per la vostra attenzione e collaborazione in merito alla questione". Le parole del Presidente americano chiudono di fatto ogni minimo spiraglio di partecipazione dell'Iran, in attesa di arrivare a decisioni ufficiali da parte di tutti i protagonisti in ballo.

La Fifa valuta tutte le alternative — Con l'Iran fuori dal torneo, la Fifa si trova di fronte ad una scelta delicata: stabilire quale nazione potrà prendere il posto della squadra asiatica nella competizione. Le opzioni più plausibili riguardano altre squadre dell'area asiatica, come l'Iraq. Anche gli Emirati Arabi vengono considerati tra i possibili candidati a sostituire l'Iran.

La federazione dovrà prendere in considerazioni diversi fattori, non solo sportivi: la preparazione dei giocatori, le esigenze di sicurezza e il tempo necessario per organizzare viaggi e allenamenti, tutti elementi fondamentali nella decisione finale. Inoltre, la Fifa dovrà gestire eventuali pressioni politiche. In questo scenario, la scelta della squadra che parteciperà ai prossimi Mondiali sarà cruciale per garantire correttezza e regolarità del torneo.