Il ministro dello Sport non prevede dietrofront. Solo poche ore fa erano arrivate le parole di distensione di Trump, che si era detto pronto ad accogliere la formazione iraniana.

Mattia Celio Redattore 11 marzo - 17:11

La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata anche una prima presa di posizione ufficiale: l'Iran non prenderà parte al prossimo Mondiale di calcio. O almeno, questo è quanto appena annunciato dal Ministro dello Sport iraniano. Il clima di grandi tensioni che negli ultimi giorni ha colpito il paese asiatico ha spinto il governo a prendere la decisione di rinunciare al torneo in programma negli Stati Uniti la prossima estate. Si attende ora la presa di posizione della FIFA.

Iran, l'annuncio sul Mondiale — L'Iran non ha intenzione di prendere parte al prossimo Mondiale. La decisione è stata presa nelle ultime ore dal ministro dello Sport Ahmad Donjamali a seguito del clima di forti tensioni che da diversi giorni sta colpendo il paese asiatico e di forte attrito con gli USA dopo l'uccisione di Ali Khamenei: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali". Ha dichiarato Donjamali in un intervento televisivo.

Il ministro dello Sport non ha esitato a lanciare parole offensive verso gli Stati Uniti, soprattutto verso il presidente Donald Trump: "Sono state intraprese azioni malvagie contro l’Iran: ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi”. Alla luce di questo scenario, il ministro ha ribadito con fermezza la posizione del governo: “Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare”.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Le parole di Ahmad Donjamali hanno di fatto contraddetto le dichiarazioni del presidente americano che aveva assicurato come la nazionale iraniana sarebbe stata comunque benvenuta al torneo. Una situazione che potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico in vista del Mondiale. L'Iran, come ricordiamo, aveva ottenuto il pass per il Mondiale lo scorso 25 marzo dopo il pareggio contro l'Uzbekistan.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative: