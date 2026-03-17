Mondiale 2026, Iran tratta con la FIFA per spostare le partite in Messico

Questa notizia l'ha comunicato il presidente della Federazione Calcistica del Paese del Medio Oriente tramite il profilo dell'ambasciata iraniana in Messico

Jacopo del Monaco 17 marzo - 10:08

Tra le 48 Nazionali che giocheranno il Mondiale 2026 che avrà inizio a giugno figura anche l'Iran. La selezione del Medio Oriente, infatti, ha staccato il pass per partecipare alla massima competizione intercontinentale quasi un anno fa, vincendo il proprio girone di qualificazione. I Mondiali si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti e, proprio quest'ultimo Paese, a fine febbraio ha dato il via ad un conflitto che vede l'Iran come bersaglio. A causa di quanto sta accadendo, la nazione del Medio Oriente ha pensato di non andare al Mondiale. Nelle ultime ore, però, il presidente della Federcalcio Iraniana Mehdi Taj ha annunciato che sta trattando con la FIFA per trovare una soluzione.

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Iran in trattativa con la FIFA per spostare le sue partite del Mondiale 2026 in Messico — Nelle ultime ore, il profilo X dell'Ambasciata Iraniana situata in Messico ha condiviso una dichiarazione del numero uno della Federcalcio dell'Iran, ovvero Mehdi Taj. Il presidente, visti i recenti avvenimenti che vedono coinvolti sia il proprio Paese che uno di quelli che ospiteranno i Mondiali, ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe portare ad una modifica delle sedi degli incontri della Nazionale Iraniana. Ecco le sue parole: "Visto che Donald Trump ha affermato in modo chiaro di non poter garantire la sicurezza della Nazionale Iraniana, sicuramente non ci recheremo negli Stati Uniti. Siamo in trattativa con la FIFA affinché le partite dell'Iran vengano disputate in Messico".

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Con queste dichiarazioni da parte di Mehdi Taj, la Nazionale Iraniana ha fatto capire che, nonostante tutto, ha intenzione di partecipare alla più grande competizione calcistica del Mondo e, cosa più importante, rappresentare il proprio Paese ed onorarlo in un momento così difficile. Ovviamente, visto quel che sta accadendo in Medio Oriente, l'Iran non vuole giocare nella nazione che lo sta attaccando, ovvero gli Stati Uniti. Per questo motivo, il presidente della Federazione Calcistica ha avviato la sopracitata trattativa con la FIFA.

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