Il Mondiale fa schizzare i prezzi in America: la metro quintuplica il costo

Rincari e cifre folli, le partite negli USA potrebbero pesare e non poco nelle tasche degli appassionati

Michele Massa 15 aprile - 12:43

Si preannuncia una vera e propria impennata dei costi per i tifosi diretti al MetLife Stadium, uno degli impianti chiave che ospiteranno le partite dei prossimo Mondiale e non solo. Secondo quanto riportato da The Athletic FC, il prezzo dei biglietti del treno tra la Pennsylvania Station e lo stadio sarebbe destinato a salire in modo clamoroso. Aumenti che però potrebbero esserci per tante altre attività che faranno da fulcro alla competizione che inizierà nel mese di giugno.

Protesta negli USA mentre arrivano i rincari in vista del Mondiale — Attualmente, il costo di un viaggio andata e ritorno su questa tratta è di circa 12,90 dollari. Tuttavia, in vista del FIFA World Cup 2026, che si disputerà anche negli Stati Uniti nell’estate 2026, il prezzo potrebbe schizzare fino a 100 dollari, segnando un aumento che ha già fatto discutere tifosi e appassionati. Aumenti che potrebbero esserci anche per lo spostamento su ruote, occhio particolare sui celebri "taxi gialli".

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Non si tratterebbe di un caso isolato: in vista del Mondiale sono previsti rincari su numerose tratte, soprattutto quelle che collegano i principali snodi urbani agli stadi coinvolti. Il collegamento ferroviario tra il cuore di New York e il MetLife Stadium è tra i più utilizzati nei giorni di evento, e proprio l’enorme afflusso previsto avrebbe spinto verso queste misure.

Un incremento quasi otto volte superiore rispetto al costo standard, che rischia di incidere pesantemente sull’esperienza dei supporter, già alle prese con spese elevate tra biglietti, alloggi e servizi. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando il dibattito: da un lato la necessità di gestire flussi eccezionali di pubblico, dall’altro la preoccupazione per prezzi sempre più proibitivi, che potrebbero limitare l’accesso agli eventi proprio durante una manifestazione globale come il Mondiale.