Tchouaméni è tornato a parlare della pressione che si respira giocando per il Real Madrid, commentando anche l'accaduto tra Vinicius e Prestianni

Gianmarco Inguscio Collaboratore 18 aprile - 10:12

Aurélien Tchouaméni è arrivato al Real Madrid nella stagione 2022-23 dopo tre anni vissuti con il Monaco. Da quel momento, il francese ha sposato la causa Blancos e dopo un avvio poco sereno, in cui veniva fischiato dal Bernabeu per le sue prestazioni deludenti, oggi sta attraversando un periodo di forma positivo diventando un punto di riferimento per la mediana. Con la maglia delle merengues, il classe 2000 ha già collezionato oltre 180 presenze in tutte le competizioni segnando anche sette gol. Tchouaméni è stato il grande assente, causa infortunio, nel match di Champions League valido per il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, dove il club spagnolo ha rimediato l'eliminazione dall'Europa.

Real Madrid, il francese Tchouaméni si racconta In un'intervista per il podcast Pivot, il centrocampista francese è tornato a parlare dei momenti difficili dopo il suo trasferimento al Real Madrid: "Lo stadio fischiava dopo 10-20 minuti. Una situazione del genere ti mette in difficoltà, o ti distrugge o ti fa pensare che è così e basta. L'unica cosa che potevo gestire era la mia prestazione in campo, ma sono stato trasformato in caproespiatorio".

"La pressione? - ha continuato il calciatore - Qui al Real Madrid è qualcosa di completamente diverso, perché la gente parlerà di tutto quello che fai, nel bene e nel male". Poi Tchouaméni ha dichiarato: "Qualche anno fa ero scarso e venivo fischiato allo stadio, questo mi ha aiutato a crescere a livello mentale e ho capito che è importante anche ignorare le circostanze per gestire meglio la prestazione. Dopotutto, gioco nel Real Madrid, il palcoscenico più importante dello sport. Quindi, vivere la pressione qui è un privilegio".

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Tchouaméni sul compagno di squadra Vinicius — Non è mancato un commento sull'accaduto tra Vinicius e Prestianni durante un match di Champions League: "Sappiamo tutti cosa è successo e cosa succederà se si ripeterà: hanno chiamato Vinicius scimmia! Non mi sorprenderebbe se il passo successivo sarà smettere di giocare, anche perché non permetteremo che accada di nuovo una scena simile". Un messaggio forte e chiaro, dunque, quello del compagno di squadra dell'attaccante brasiliano.