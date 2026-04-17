Le due sconfitte contro il Bayern Monaco si sono rivelate pesanti anche nel ranking UEFA. Ora sono proprio i bavaresi a comandare, e possono ancora vincere la Champions League

Vada come vada, questa sarà una stagione assolutamente da dimenticare per il Real Madrid . I blancos possono ancora vincere il campionato ma i 9 punti di svantaggio dal Barcellona sembrano una montagna da scalare. Alla fine della stagione mancano 6 turni ma questo Barça non lascia neanche le briciole. In più, nelle ultime ora è arrivato un altro colpo durissimo alla squadra di Alvaro Arbeloa .

Dopo le due sconfitte contro il Bayern Monaco nell'andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League, il club madrileno ha anche perso la vetta della classifica del ranking UEFA , ora occupata proprio dai bavaresi. Il risultato complessivo degli ultimi cinque anni vede ora il Bayern al primo posto con 146,5 punti, mentre il Real Madrid rimane fermo a 144,5.

Si tratta di una battuta d'arresto che punisce le ultime due annate europee del Real Madrid. In entrambe i blancos sono stati eliminati ai quarti di finale e hanno accumulato rispettivamente 27 e 24,5 punti, troppo pochi per mantenere il primato. Va evidenziato che la classifica UEFA elimina le stagioni più vecchie, mantenendo solo le ultime cinque. Di conseguenza, il Real Madrid ha perso molti dei punti guadagnati durante la gloriosa era dei tre titoli europei consecutivi.