Everton-Liverpool, statistiche e precedenti riguardanti il Merseyside Derby

La stracittadina inglese mette in palio tre punti molto importanti vista della qualificazione alla prossima edizione di una competizione europea

Jacopo del Monaco 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 15:02)

Tra i match che andranno in scena nella giornata di domani figura anche il Merseyside Derby che metterà di fronte l'Everton ed il Liverpool. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 33 della Premier League. La sfida comincerà alle ore 15:00 e si disputerà presso l'Hill Dickinson Stadium, da questa stagione nuova casa dei Toffees. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club della stessa città, vale a dire Liverpool.

Everton-Liverpool, i precedenti — In questo momento, l'Everton che ha come allenatore lo scozzese David Moyes occupa l'ottava posizione in classifica avendo totalizzato 47 punti, gli stessi che ha il Brentford contro cui ha pareggiato 2-2 la scorsa settimana. Il Liverpool guidato dall'olandese Arne Slot, dal canto suo, si trova al quinto posto con 52 e nell'ultimo turno di campionato ha battuto 2-0 in casa il Fulham grazie alle reti realizzate da Rio Ngumoha e Mohamed Salah. Il derby di domani, quindi, metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per la zona Europa.

Nella giornata di domani andrà in scena il Merseyside Derby numero 246 della storia del calcio inglese. Le prime sfide in cui le due squadre hanno giocato contro risalgono alla stagione 1894/1895, quando entrambe militavano nell'allora First Division. Il primo derby ha avuto luogo il 13 ottobre '94 e ha avuto la meglio l'Everton, che ha vinto 3-0 con gol di Tom McInnes, Alex Latta e Jack Bell. Al ritorno, invece, le due squadre hanno pareggiato 2-2. A livello di statistiche, il Liverpool è in vantaggio avendo vinto 99 volte contro i Toffees che, a loro volta, hanno ottenuto la vittoria in 68 occasioni mentre i pareggi sono stati 78. Anche per quanto riguarda i gol i Reds sono avanti dato che ne hanno segnati 341 contro i 270 dell'Everton.

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Il Merseyside Derby in campionato — Nella storia del calcio inglese, il Merseyside Derby è il più longevo della massima divisione dato che si gioca ininterrottamente dalla stagione 1962/1963. Ad oggi, tra la vecchia First Division e l'attuale Premier League, le due squadre di Liverpool hanno giocato contro 213 volte e, anche in questo caso, i Reds hanno le statistiche dalla loro: 84 vittorie, 70 pareggi e 59 sconfitte. L'ultima vittoria dell'Everton nella stracittadina risale al 24 aprile di due anni fa coi gol segnati da Jarrad Branthwaite e Dominic Calvert-Lewin. Nella stagione in corso, invece, il Liverpool ha vinto il derby disputato il 20 settembre col risultato di 2-1 grazie alle reti di Ryan Gravenberch e Hugo Ekitiké.

Per la prima volta nella sua storia, la stracittadina avrà luogo presso l'Hill Dickinson Stadium visto che, dopo più di cento anni, l'Everton ha lasciato lo storico Goodison Park, oggi casa della squadra femminile. Le sfide di campionato disputate in casa dei Toffees sono state 106. In questo caso si può notare un equilibrio visti i 37 pareggi, le vittorie dell'Everton che sono a quota 35 ed i successi dei Reds sono stati 34.

Mentre i Toffees vogliono ottenere il quarto risultato utile consecutivo in campionato nei derby, il Liverpool va a caccia di una vittoria che manca dall'1-4 datato 1° dicembre 2021 con reti di Jordan Henderson, Salah (doppietta) e del compianto Diogo Jota. Quest'ultimo, venuto a mancare l'estate scorsa, ha segnato la sua ultima rete il 2 aprile 2025, decidendo il derby contro l'Everton disputato ad Anfield.