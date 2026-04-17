Bill Shankly, la leggenda del Liverpool e le sue ironiche frasi sui Toffees

Shankly allenò il Liverpool tra il 1959 e il 1974 aprendo una lunga stagione di trionfi e soddisfazioni

Federico Iezzi Collaboratore 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 19:02)

Questa settimana la Premier League ci offre uno dei derby più caldi e sentiti d'Inghilterra: il Merseyside derby fra Everton e Liverpool. Ne ha giocati e vinti tanti il leggendario manager dei Reds, Bill Shankly. Shankly guidò i rossi ad un lungo ciclo di vittorie fra il 1959 e il 1974. Ma il tecnico scozzesse è rimasto famoso anche per alcune frasi, intrise di pungente ironia, proprio riguardo l'Everton.

Bill Shankly: leggenda del Liverpool — Nato e cresciuto in un villaggio di minatori del Sud della Scozia, Shankly fu lui stesso minatore e servì nella RAF durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni giovanili fu anche calciatore, giocando con le maglie del Carlisle United e del Preston North End. Ma la fama la raggiunse come manager e soprattutto guidando alla vittoria di numerosi trofei il Liverpool. Quando fu scelto, per assumere il ruolo di tecnico dei Reds, la squadra era in difficoltà molto seria e militava nell'equivalente della nostra Serie B. Shankly riportò i rossi in First Division nel 1962 e da quel momento la sua divenne una delle più forti squadre del campionato inglese e anche in Europa. Quello storico Liverpool, sempre nei cuori dei tifosi dei Reds, vinse tre campionati, due FA Cup, tre Charity Shield e una Coppa Uefa nel 1973.

E le frasi ironiche sull'Everton — A Liverpool il Merseyside derby è tutto. La rivalità fra i rossi del Liverpool e i blu dell'Everton conta tantissimo, forse più di qualsiasi altra cosa. Lo sapeva benissimo anche Shankly che la viveva ogni anno. E che non risparmiava sfottò e prese in giro agli storici rivali. Alcune sue frasi, non solo quelle riguardanti i Toffees, sono rimaste poi celebri.

Due su tutte, intrise di british humor. La prima punge proprio andando a toccare il derby: “Ci sono solo due squadre di calcio nel Merseyside: il Liverpool e le riserve del Liverpool”. La seconda tocca i rivali andando a dimostrare la superiorità dei Reds e le difficoltà dei Toffees in quegli anni: “Quando non ho niente di meglio da fare, do un'occhiata alla parte bassa della classifica per vedere come se la sta cavando l'Everton”.