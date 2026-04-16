Le parole dell'allenatore dopo il passaggio del turno contro il Real Madrid e l'approdo in semifinale: i tedeschi sognano ora la finale di Budapest

Antonino Paradino 16 aprile - 11:38

Il Bayern Monaco vuole la finale di Champions League. Al termine di un quarto di finale thriller tra i bavaresi e il Real Madrid, a uscire vittoriosi dal secondo atto all’Allianz Arena sono stati i padroni di casa. Vincendo un match di ritorno tutt’altro che semplice (e molto controverso), gli uomini di Kompany ora sognano in grande e, oltre al pass per le semifinali, sperano di prenotare anche un biglietto per Budapest.

Sulla strada verso la finale, però, ci saranno i francesi del Paris Saint-Germain e battere i campioni d’Europa in carica, specie dopo il dominio sul Liverpool (sia al Parco dei Principi che ad Anfield), sarà una sfida tutt’altro che semplice. Kompany ne è consapevole, ma dopo l’impresa contro i galacticos, aver paura dei parisiens non è ammesso.

Il Bayern sogna la finale — Vincent Kompany sogna la finale e ai microfoni di Prime Video dichiara: "Ho sorriso molto, ma le telecamere non lo prendono mai (ride, ndr). Sono contento sia per la squadra che per il club. Ora vogliamo andare in finale".

Successivamente, l'allenatore belga elogia l’atteggiamento dei suoi giocatori nel corso della gara di ritorno contro il Real Madrid: "Credo che abbiamo fatto la cosa migliore nel calcio: abbiamo mostrato il nostro carattere. Era difficile vincere questa partita e penso che il modo in cui abbiamo giocato sia stato divertente per i nostri tifosi".

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Le parole di Kompany sulle semifinali contro il PSG — L’allenatore del Bayern Monaco ha poi parlato delle semifinali contro il Paris Saint-Germain: "Sogniamo in grande dall’inizio della stagione. Dobbiamo rimanere calmi, affronteremo pur sempre i vincitori della scorsa Champions League. Con il PSG sarà un’altra grande partita, sarà divertente".

Infine, ai microfoni di Sky Sport ha espresso le sue percentuali sul possibile vincitore della competizione: "Non si può eleggere un favorito a questo punto. Contro il PSG avremo il 50% delle possibilità".