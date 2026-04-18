Le sue condizioni, si sono aggravate, e hanno suscitato preoccupazione nel club e nei compagni

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 16:49

Raul Asencioè ricoverato in ospedale per una gastroenterite. Il difensore centrale si è recato in ospedale per accertamenti dopo aver perso sei chili dopo giorni di vomito. In conseguenza di quanto accaduto, inoltre, non è partito per la trasferta di coppa contro il Bayern Monaco.

Le condizioni di Asencio — Il difensore centrale non scende in campo dalla partita di campionato contro il Celta Vigo, datata tre marzo. Nel mese scorso, inoltre, vi erano state anche delle tensioni con il tecnico Arbeloa, poi risolte con le scuse del giocatore davanti a tutto il gruppo. Adesso, però, il difensore sta male. Come riportato da COPE, infatti, Asencio è dovuto andare in ospedale a causa di una forte gastroenterite. Qui si è sottoposto a degli esami volti a meglio comprendere la situazione. In seguito, è tornato a casa ed attualmente è in convalescenza.

Il fatto che avesse una gastroenterite era stato rivelato dal club martedì, prima della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. L'assenza del difensore era stata notata e le spiegazioni del Madrid sono arrivate subito: il classe 2003, visibilmente indisposto, aveva persino dovuto abbandonare l'allenamento e non è riuscito a prender parte a quello successivo.

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Ha perso sei chili per il vomito — Dopo quell'episodio, quindi, si è deciso di procedere con un ricovero ospedaliero. Da allora, infatti, le sue condizioni fisiche sono peggiorate e il problema è diventato rapidamente molto più serio: il giocatore dei blancos, sempre secondo COPE, ha perso ben sei chili di peso in pochi giorni a causa dei fortissimi attacchi di vomito. Questa, inoltre, è la quarta volta in stagione che il centrale è costretto a fermarsi a causa di un'influenza o un disturbo digestivo. A fine novembre, in particolare, ha sofferto di una gastroenterite che gli ha impedito di seguire la squadra in una trasferta di campionato.