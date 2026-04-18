derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, ansia per Asencio: ricoverato in ospedale per una gastroenterite

SPAGNA

Real Madrid, ansia per Asencio: ricoverato in ospedale per una gastroenterite

Raul Asencio in maglia Real Mdrid
Le sue condizioni, si sono aggravate, e hanno suscitato preoccupazione nel club e nei compagni
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Raul Asencioè ricoverato in ospedale per una gastroenterite. Il difensore centrale si è recato in ospedale per accertamenti dopo aver perso sei chili dopo giorni di vomito. In conseguenza di quanto accaduto, inoltre, non è partito per la trasferta di coppa contro il Bayern Monaco.

Real Madrid, ansia per Asencio: ricoverato in ospedale per una gastroenterite- immagine 2
VIGO, SPAGNA - 06 MARZO: Raul Asencio del Real Madrid CF in azione durante la partita LaLiga EA Sports tra RC Celta de Vigo e Real Madrid CF all'Estadio Abanca-Balaidos il 06 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Le condizioni di Asencio

—  

Il difensore centrale non scende in campo dalla partita di campionato contro il Celta Vigo, datata tre marzo. Nel mese scorso, inoltre, vi erano state anche delle tensioni con il tecnico Arbeloa, poi risolte con le scuse del giocatore davanti a tutto il gruppo. Adesso, però, il difensore sta male. Come riportato da COPE, infatti, Asencio è dovuto andare in ospedale a causa di una forte gastroenterite. Qui si è sottoposto a degli esami volti a meglio comprendere la situazione. In seguito, è tornato a casa ed attualmente è in convalescenza.

Il fatto che avesse una gastroenterite era stato rivelato dal club martedì, prima della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. L'assenza del difensore era stata notata e le spiegazioni del Madrid sono arrivate subito: il classe 2003, visibilmente indisposto, aveva persino dovuto abbandonare l'allenamento e non è riuscito a prender parte a quello successivo.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming
Live Streaming

Ha perso sei chili per il vomito

—  

Dopo quell'episodio, quindi, si è deciso di procedere con un ricovero ospedaliero. Da allora, infatti, le sue condizioni fisiche sono peggiorate e il problema è diventato rapidamente molto più serio: il giocatore dei blancos, sempre secondo COPE, ha perso ben sei chili di peso in pochi giorni a causa dei fortissimi attacchi di vomito. Questa, inoltre, è la quarta volta in stagione che il centrale è costretto a fermarsi a causa di un'influenza o un disturbo digestivo. A fine novembre, in particolare, ha sofferto di una gastroenterite che gli ha impedito di seguire la squadra in una trasferta di campionato. 

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Leggi anche
Copa del Rey 2026, sale la tensione in vista della finale tra sequestri di coltelli e...
Bayern Monaco sotto inchiesta UEFA: la notte col Real ora può costare caro

© RIPRODUZIONE RISERVATA