Real Madrid, tensioni fra Asencio e Arbeloa: il difensore è un caso?

Un diverbio tra allenatore e difensore ha provocato la messa ai margini, temporanea, del difensore spagnolo.

Federico Iezzi Collaboratore 8 aprile - 17:52

In casa Real Madrid sta esplodendo il caso Asencio. Tutto è cominciato a causa di alcune frizioni con Arbeloa e dalla decisione del tecnico di tenerlo fuori nella sfida contro il Manchester City dell'undici marzo. Il giocatore, infatti, riteneva di aver dato tutto per esserci e non ha preso bene la scelta dell'allenatore.

Real Madrid: tensioni fra Asencio e Arbeloa — Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il classe 2003, gioca come difensore. E indossa la maglia dei blancos da sempre. Il ragazzo, però, non parte titolare da marzo. Per la precisione dalla partita di Champions League contro il Manchester City, momento in cui questo caso è effettivamento nato. La difesa del Real era decimata da numerose e importanti assenze: quella di Éder Militão e quella di David Alaba. Senza contare la squalifica del giovane Huijsen. Asencio si stava riprendendo da una contusione cervicale, ma stringendo i denti, aveva dichiarato di essere pronto e disponibile per scendere in campo. Tanto che, alcuni giorni prima, aveva giocato contro il Celta Vigo. Ma, contro la squadra di Guardiola, Arbeola aveva scelto di tenerlo fuori dal campo e lui non aveva gradito.

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Il difensore è un caso? — Le tensioni con il tecnico sono poi aumentate prima della partita del 14 marzo contro l'Elche. Il giocatore si è presentato con un medico nell'ufficio dell'allenatore per informarlo di avere un lieve problema muscolare in conseguenza del quale non era disponibile e in grado di scendere in campo. Questa sua scelta ha molto irritato l'allenatore del Real, che già era arrabbiato a causa delle proteste riguardo al non averlo schierato durante la partita di coppa.

In seguito si è arrivati ad un vero e proprio punto di rottura. Arbeloa ha chiesto ad Asencio di scusarsi davanti a tutto il gruppo, dopo aver già chiesto scusa direttamente al tecnico. In un primo momento il calciatore si è rifiutato. In seguito, comprendendo le possibili ripercussioni di questa sua scelta, ha acconsentito. Asencio è tornato in lista, sia con il Maiorca, sia con il Bayern Monaco, ma il campo non lo ha ancora visto.