derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, tensioni fra Asencio e Arbeloa: il difensore è un caso?

Il caso Asencio

Real Madrid, tensioni fra Asencio e Arbeloa: il difensore è un caso?

Real Madrid, tensioni fra Asencio e Arbeloa: il difensore è un caso? - immagine 1
Un diverbio tra allenatore e difensore ha provocato la messa ai margini, temporanea, del difensore spagnolo.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

In casa Real Madrid sta esplodendo il caso Asencio. Tutto è cominciato a causa di alcune frizioni con Arbeloa e dalla decisione del tecnico di tenerlo fuori nella sfida contro il Manchester City dell'undici marzo. Il giocatore, infatti, riteneva di aver dato tutto per esserci e non ha preso bene la scelta dell'allenatore.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Real Madrid: tensioni fra Asencio e Arbeloa

—  

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il classe 2003, gioca come difensore. E indossa la maglia dei blancos da sempre. Il ragazzo, però, non parte titolare da marzo. Per la precisione dalla partita di Champions League contro il Manchester City, momento in cui questo caso è effettivamento nato. La difesa del Real era decimata da numerose e importanti assenze: quella di Éder Militão e quella di David Alaba. Senza contare la squalifica del giovane Huijsen. Asencio si stava riprendendo da una contusione cervicale, ma stringendo i denti, aveva dichiarato di essere pronto e disponibile per scendere in campo. Tanto che, alcuni giorni prima, aveva giocato contro il Celta Vigo. Ma, contro la squadra di Guardiola, Arbeola aveva scelto di tenerlo fuori dal campo e lui non aveva gradito.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming
Live Streaming

Il difensore è un caso?

—  

Le tensioni con il tecnico sono poi aumentate prima della partita del 14 marzo contro l'Elche. Il giocatore si è presentato con un medico nell'ufficio dell'allenatore per informarlo di avere un lieve problema muscolare in conseguenza del quale non era disponibile e in grado di scendere in campo. Questa sua scelta ha molto irritato l'allenatore del Real, che già era arrabbiato a causa delle proteste riguardo al non averlo schierato durante la partita di coppa.

In seguito si è arrivati ad un vero e proprio punto di rottura. Arbeloa ha chiesto ad Asencio di scusarsi davanti a tutto il gruppo, dopo aver già chiesto scusa direttamente al tecnico. In un primo momento il calciatore si è rifiutato. In seguito, comprendendo le possibili ripercussioni di questa sua scelta, ha acconsentito. Asencio è tornato in lista, sia con il Maiorca, sia con il Bayern Monaco, ma il campo non lo ha ancora visto.

Real Madrid, tensioni fra Asencio e Arbeloa: il difensore è un caso?- immagine 3
Raul Asencio del Real Madrid in azione durante la partita tra Celta Vigo e Real Madrid allo stadio Abanca-Balaidos on March 06, 2026 in Vigo, Spain. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Leggi anche
Ritorno da brividi all’Alvalade per Gyokeres: “Sensazione meravigliosa, grazie...
Litmanen torna in campo con il Kalev Tallin a 55 anni: giocherà insieme ai suoi figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA