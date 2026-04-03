Il tecnico smonta tutte le polemiche nella conferenza che anticipa la gara contro il Mallorca, dichiarandosi molto fortunato di poter allenare un calciatore così umile e talentuoso.

Francesco Di Chio 3 aprile - 12:38

Intervistato prima della gara di Liga contro il Mallorca, il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha affrontato vari temi, tra cui il sempre caldo Mbappè. Il tecnico ha smentito le voci secondo le quali il calciatore si sarebbe arrabbiato per la panchina nel derby contro l'Atletico.

Arbeloa: "Concentriamoci sui gol di Mbappè" — Il tema Mbappè è stato centrale nella conferenza stampa di Alvaro Arbeloa. L'allenatore del Real Madrid ha negato la notizia per la quale la diagnosi sull'infortunio dell'attaccante fosse falsa. "Così come ha detto Mbappé in questi giorni, quell’informazione è assolutamente falsa. È il momento di lasciarci alle spalle il ginocchio di Mbappé e concentrarci sui suoi gol, come quello che ha segnato con la sua nazionale". Il tecnico ha poi proseguito: "Speriamo che continui a segnare anche con noi. Dobbiamo parlare dei suoi gol, della qualità che possiede e di quanto possa aiutarci." Adesso inizia la parte più importante della stagione, e per il tecnico i gol del francese saranno fondamentali sia nella rincorsa ai rivali del Barcellona in Liga che in Champions League, dove gli spagnoli affronteranno il Bayern Monaco.

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"Nessun problema tra me e Mbappè" — Arbeloa ci ha tenuto a smentire che Mbappè fosse arrabbiato per la panchina nel derby contro i concittadini dell'Atletico Madrid. "Io e Mbappé abbiamo sempre avuto una comunicazione diretta. Parliamo di quasi tutto. La panchina nel derby era una questione di buon senso e non ho mai ricevuto il minimo rimprovero da parte sua." Il tecnico si dice fortunato a poterlo allenare: "Per me è una fortuna avere un giocatore di questa grandezza e con questa umiltà".

Il mister ha anche spiegato l'impegno che si aspetta da Mbappè. Il calciatore ha rivelato in Francia che tende a difendere meno rispetto ad altri compagni, e che questo potrebbe essere un problema. Ma non è un problema per Arbeloa: "Kylian ha un impegno enorme e sa perfettamente cosa gli chiedo. Vale per lui così come per Vini o Brahim. Gli attaccanti devono difendere meno dei difensori, così come attaccano di più rispetto ai difensori". Ricalcando poi quanto l'apporto di tutti sia necessario: "Ma abbiamo bisogno di essere una squadra molto unita e coinvolta ogni giorno. Tutti e 25"