Alla vigilia delle gare contro Brasile e Colombia, Didier Deschamps ha difeso la sua scelta di convocare Mbappè per le amichevoli. Secondo il CT la presenza della stella del Real Madrid è importante per Mbappè stesso e per i compagni di squadra

Francesco Di Chio 19 marzo - 17:30

Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, ha commentato le voci secondo le quali la convocazione di Mbappè, data la sua condizione fisica, è una scelta obbligata dal marketing. Il CT ha negato argomentando la scelta sulla convocazione della stella del Real Madrid.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Deschamps: "Mbappè qui per scelta" — In vista delle amichevoli contro Brasile e Colombia di settimana prossima, Deschamps ha diramato la lista dei convocati e nei convocati compare Kylian Mbappè, che nelle ultime uscite del Real Madrid è sceso in campo per soli 25 minuti, nella gara contro il Manchester City. Il CT ha smentito i rumors secondo i quali la convocazione di Mbappè è obbligata per motivi di marketing. "Abbiamo rispettato il protocollo e tutto è andato come previsto. Ho parlato regolarmente con lui. Non è vero che fosse obbligato a venire per fare marketing, voleva essere presente per queste partite". Queste le parole dell'ex centrocampista della Juventus, che poi continua: "Vedremo come andrà questo fine settimana contro l’Atlético Madrid, come si sentirà e, in base a questo, intendiamo far giocare tutti i convocati, perché affrontiamo due partite in tre giorni". L'intenzione di Didier Deschamps è chiara: dare minutaggio all'ex attaccante del Paris Saint Germain.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

"Brasile tra i favoriti per vincere il Mondiale" — Nella lista dei convocati - ultima lista prima di quella definitiva per la Coppa del Mondo, il 13 Maggio - compaiono anche Camavinga e Tchouameni, rientranti da dei problemi fisici, mentre è ancora assente per infortunio Jules Kounde, difensore del Barcellona. Compare anche Chevalier, portiere del PSG che nel suo club non trova spazio da Gennaio: "È un gesto umano nei suoi confronti, non so come andrà fino a maggio, ma ci sembrava importante portarlo."

Oltre alle convocazioni, Deschamps ha anche parlato di Colombia e Brasile, le due squadre che la Francia affronterà settimana prossima. Per il tecnico le sfide "non hanno grande interesse sportivo" essendo delle amichevoli, ma che "sono di alto livello e daranno indicazioni supplementari" vista la qulità degli avversari. Per Didier la Colombia è "una delle selezioni importanti del Sudamerica, che solitamente si qualifica per i Mondiali e con giocatori di rilievo che militano in Europa.". Poi elogia il brasile di Carlo Ancelotti, che lo ha allenato quando giocava nella Juventus: "Il Brasile è uno dei favoriti per vincere il Mondiale e affrontarlo è sempre un grande banco di prova". Gare amichevoli si, ma che daranno a Deschamps degli ottimi spunti in vista Mondiale, che sarà anche il suo ultimo.