Nonostante possieda auto di lusso, tra cui due Ferrari, il francese non può ancora guidarle non avendo preso la patente. Una nuova "partita" per l'ex PSG

Mattia Celio Redattore 2 marzo - 13:10

Ha dovuto saltare la sfida contro il Benfica per un infortunio al ginocchio e con molta probabilità sarà lo stesso anche contro il City. Per qualche settimana Alvaro Arbeloa dovrà fare a meno del suo asso Kylian Mbappè. L'attaccante francese è il miglior cannoniere della stagione dei blancos: 37 reti in 33 partite. Numeri semplicemente mostruosi, motivo per cui i tifosi sperano di rivederlo in campo il più presto possibile. Nel frattempo, entriamo nella casa del fenomeno transalpino, o meglio nel suo garage.

Real Madrid, il garage da 1,5 milioni di Mbappé: auto di lusso ma... niente patente — Per ancora qualche settimana Kylian Mbappédovrà stare lontano dal campo di gioco. Il fuoriclasse francese non ha potuto prendere parte alla sfida con il Benfica e non potrà giocare neanche l'andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Un'assenza pesantissima per Alvarlo Arbeloa, soprattutto dato il contributo dell'ex PSG in questa stagione. Fino al suo ritorno, i blancos dovranno dare tutto, a cominciare da stasera contro il Getafe. Importante per rimanere in scia al Barcellona.

Nel frattempo, Kylian Mbappé sembra si stia "allenando" per qualcos'altro. In una recente intervista, il classe '98 ha dichiarato di possedere un garage dalla cifra di 1,5 milioni di euro dentro il quale conserva diverse auto di lusso, tra cui una Ferrari SP90 e una Ferrari 488 Pista. Eppure, ed è qui che viene il bello, il francese non ha ancora preso la patente. Può sembrare strano ma è cosi. Motivo per cui ha voluto rimediare.

Come riporta il quotidiano A Bola, l'attacco è stato recentemente avvistato mentre prendeva lezioni di guida alla LaraDrivingSchool di Madrid. Nel 2023, il francese aveva dichiarato di non poter ancora guidare perché "la patente non era la sua priorità". Una volta saputa la notizia, i tifosi del Real Madrid hanno inondato l'agenzia di chiamate e richieste, tra cui quella di poter lasciare le loro maglie affinché Mbappé le potesse autografare. Una situazione che ha complicato le lezioni di guida del 27 enne.