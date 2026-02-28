Il club, dopo un'attenta inchiesta a seguito della gara interna con i blancos, ha deciso di sospendere 5 dei suoi tifosi rei di insulti razzisti verso i giocatori ospiti: rischiano l'esclusione permanente dal Da Luz.

Francesco Lovino Redattore 28 febbraio - 12:07

Del caso Vinicius-Prestianni si è detto già molto. Purtroppo però, il razzismo non accenna a diminuire negli stadi e solo con un'intensa campagna reazionaria dei club potrà venire alla luce una soluzione concreta al problema. Così il Benfica, con solidi capisaldi morali alle spalle, ha annunciato di aver intrapreso provvedimenti disciplinari verso 5 tifosi, sospendendoli. Possibile che si arrivi all'esclusione definitiva dall'Estadio Da Luz, perché inconciliabili coi valori della società portoghese.

Benfica fermo sul tema: "Comportamenti inappropriati" — In particolare, i gesti incriminati sarebbero quelli di emulazione delle scimmie, adoperati da sostenitori del club di Lisbona in occasiona della gara col Real Madrid. Di calcio giocato non si parla affatto, sebbene la doppia gara coi Blancos abbia decretato l'eliminazione dalla Champions League. "Il Benfica ha informato di aver sospeso le iscrizioni di cinque membri a seguito dell'avvio di procedimenti disciplinari che hanno portato all'applicazione della sanzione massima prevista dagli statuti del club, ovvero l'espulsione", questo ha tenuto a precisare la società con un comunicato ufficiale.

"Un'indagine interna avviata dopo la partita tra Benfica e Real Madrid, tenutasi il 17 febbraio, e l'adozione di comportamenti inappropriati sugli spalti, di natura razzista, incompatibili con i valori e i principi che governano il club. Il Benfica riafferma di non tollerare alcuna forma di discriminazione o razzismo e continuerà ad agire con fermezza quando i comportamenti mineranno i valori del club".

Postumi del caso Vinicius-Prestianni — In gol in entrambe le gare disputate contro il Benfica, Vinicius è stato ripetutamente oggetto di fischi e vessazioni dei tifosi. Anche nella gara di ritorno, giocata a Madrid, l'attaccante brasiliano ha ricevuto bordate dai 3.000 tifosi delle Aquile accorsi nel settore ospiti.

Prestianni ha sempre negato ogni coinvolgimento razziale. Jose Mourinho ha reputato lo stesso atteggiamento di Vinicius funzionale a favorire una ferma reazione ospite, data la sua esultanza sulla bandierina del corner. Storia tesa e di pessimo impatto sul mondo del calcio.