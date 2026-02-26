Kylian Mbappé ha ricevuto chiari insulti razzisti da un tifoso della Real Oviedo nella partita contro il Real Madrid. Chiesta una sanzione coi fiocchi per aver leso la "dignità morale" del calciatore.

Francesco Lovino Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 21:02)

Kylian Mbappé è al centro di importanti discussioni in Spagna. Stavolta gol o assist c'entrano molto poco, la questione è di portata assai maggiore. Essa tocca un tema che ancora appare centrale nel 2026: il razzismo. Benché si cerchi di allontanarlo definitivamente, di tanto in tanto emergono situazioni spiacevoli come la seguente.

Il PM vuole una sanzione esemplare. Mbappé... — Come tutti i calciatori in situazioni analoghe, aveva fatto gol e esultato Kylian Mbappé. La partita è quella della seconda giornata del campionato spagnolo: Real Oviedo-Real Madrid 0-3. Al 37° minuto il francese apre le marcature, ma durante la sua esultanza un tifoso della squadra di casa si macchia di un gesto ignobile.

Certamente in stato di ebbrezza, e dunque non totalmente capace di intendere e volere, ha rivolto chiari insulti razzisti a Mbappé. In aggiunta, le telecamere lo avrebbero colto nell'atto di simulare una scimmia, tanto con gesti quanto con suoni. Il Pubblico Ministero ha chiesto per il responsabile, al netto dell'ubriachezza, 2.880 euro di multa e un anno di carcere. Kylian, infatti, avrebbe subito "danni morali".

Tutto online — Sui social e, genericamente, in rete si sono sparsi i filmati nei quali appare visibile il tifoso che si lascia andare a una reazione poco contenuta che nulla ha a che fare con il calcio e lo sport in generale.

Oltre 305 sarebbero i milioni di visualizzazioni delle immagini e, dunque, si chiede un risarcimento poderoso proprio per la sovraesposizione di Kylian Mbappé. Il giocatore, infatti, si sentirebbe umiliato, stando alla Procura.

Proprio di recente i tifosi del Real Madrid hanno messo in bella mostra uno striscione "No Al Racismo", durante la gara di Champions con il Benfica. Vinicius, compagno di squadra di Mbappé, è stato l'ultimo oggetto delle discriminazioni razziali.