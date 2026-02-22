Ko del Real Madrid con l'Osasuna, Kylian Mbappe opaco ma difeso dal suo allenatore Arbeloa il quale non può fare a meno del francese. Liga riapertissima e il Barcellona oggi potrebbe approfitarne.

Vincenzo Di Chio 22 febbraio - 17:10

Prestazione alquanto deludente quella di Kylian Mbappé nella partita di ieri contro l’Osasuna, persa per 2-1 dal Real Madrid. L’attaccante dei Blancos è stato aspramente criticato dalle testate giornalistiche spagnole, arrivando addirittura a ricevere un 4 in pagella: un voto inusuale per il francese, non abituato a prestazioni del genere.

Nel frattempo, il margine dal Barcellona tende a diminuire sempre più: ora i punti di vantaggio sui blaugrana sono appena due, con una partita in più disputata.

Momento difficile per il Real Madrid: fiducia in Kylian Mbappé — Momento difficile per gli uomini di Álvaro Arbeloa che, dopo la sconfitta di ieri, rischiano di essere superati dal Barcellona qualora dovesse vincere contro il Levante. Il campionato è tutt’altro che chiuso.

Situazione delicata anche per Arbeloa, che non sembra essere ancora riuscito a entrare pienamente nella testa dei suoi giocatori. Inevitabile, in conferenza stampa, la domanda su Mbappé: il tecnico lo aveva elogiato in passato, paragonandolo per importanza a Cristiano Ronaldo. Sul momento del francese - non al 100% a causa di un problema al ginocchio - ha dichiarato: "Fin quando Mbappé se la sente, sarà l’attaccante di questa squadra". Parole di fiducia da parte dell’allenatore spagnolo, che allontanano ogni possibile ipotesi di tensione tra i due.

Mbappé sta giocando con un problema al ginocchio e, per questo, molti tifosi si chiedono se abbia davvero senso rischiare un giocatore così importante, con il pericolo di perderlo poi per diverso tempo. Tuttavia, Arbeloa ha ribadito che fare a meno di Kylian e di Vinícius — da lui definiti i migliori giocatori del mondo — è davvero difficile.

Mbappè, numeri da capogiro — Nonostante il momento complicato, tutti conosciamo le qualità e la forza di Mbappé. Il numero 10 del Real Madrid è attualmente il capocannoniere de La Liga con 23 gol segnati: numeri impressionanti per il francese, che non smette mai di stupire. Il problema al ginocchio lo accompagna da diverse settimane, ma il calendario fitto di impegni e la sua importanza nella squadra non gli permettono di fermarsi.

Sotto la gestione di Arbeloa, il francese sta comunque ottenendo risultati straordinari: 23 gol e 4 assist in 23 partite di Liga; 13 gol in 8 presenze in Champions League. In totale, 38 reti in 31 partite complessive (considerando anche il periodo con Alonso in panchina).

Solo il campo potrà rispondere alle critiche, forse eccessive, su Kylian Mbappé. L’infortunio al ginocchio fermerà la corsa del francese o riuscirà a dimostrarsi ancora una volta più forte di tutto? Intanto Arbeloa non intende farne a meno, e Mbappé è pronto a rispondere presente per regalare nuove gioie a tifosi ormai innamoratissimi di lui.