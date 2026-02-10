Il francese si è lanciato in un'invettiva contro arbitro e assistenti: ecco perché

Francesco Di Chio 10 febbraio - 16:54

Mbappé, stella del Real Madrid, non è stato per niente soddisfatto dell'arbitraggio nella gara terminata 0-2 contro il Valencia. Nel tunnel verso gli spogliatoi infatti, il francese avrebbe avuto un accesa discussione con l'arbitro, lasciandosi scappare poi anche degli insulti, che però non sono sfuggiti alle telecamere.

Ecco cosa ha detto Mbappé — L'attaccante francese è rientrato furioso negli spogliatoi dopo una decisione circa una sua posizione in fuorigioco che non gli era sembrata corretta. Già in campo il numero 10 aveva mostrato segni di nervosismo, invitando il quarto uomo a spiegargli come mai gli fosse stata fischiata la posizione irregolare: "Come può essere in fuorigioco? Esigo una spiegazione". Il quarto ufficiale ha risposto: "Ne discuteremo dentro".

E proprio dentro il tunnel, Kylian ha ripreso la discussione, andando verso l'ufficiale di gara e dicendo: "Mi hai detto che ne avremmo parlato dentro, siamo dentro, perché non me lo spieghi?". Alla non risposta del quarto uomo, il francese si è lasciato andare con il suo connazionale Camavinga "Questi arbitri sono dei pagliacci, fratello".

La frustrazione — La rabbia del talento parigino non nasce però in questa gara. Infatti Mbappé aveva già fatto capire dalle sue dichiarazioni circa le sfide contro Benfica e Villareal, di non essere affatto contento del momento che la sua squadra sta attraversando. "Non ho una spiegazione chiara. Non siamo stati noi stessi a Benfica come contro il Villarreal, e questo è un problema. Non siamo costanti nel nostro gioco. Dobbiamo risolvere questo problema. Non possiamo farlo un giorno e poi non farlo un altro. Una squadra di campioni non lo fa". Evidentemente Kylian, che sta vivendo una delle sue miglior stagione in carriera, è nervoso riguardo l'andamento del Real Madrid che, al suo contrario, sta vivendo un'annata molto complicata.