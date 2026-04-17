Il Bayern Monaco vola e l’entusiasmo ormai travolge anche le istituzioni. Dopo la straordinaria qualificazione alle semifinali di Champions League, un episodio curioso arriva direttamente dal Belgio. Pierre , padre dell’allenatore Vincent Kompany e membro del Parlamento di Bruxelles, si è presentato in aula con una sciarpa del Bayern Monaco al collo, celebrando così il grande momento del club bavarese.

Un gesto simbolico ma significativo, che racconta quanto sia forte l’onda emotiva generata dalla squadra tedesca dopo l’impresa europea contro il Real Madrid. Il Bayern, infatti, ha eliminato i campioni spagnoli ai quarti di finale con una doppia sfida spettacolare: vittoria per 2-1 in Spagna e un incredibile 4-3 al ritorno in Germania , al termine di una gara ricca di colpi di scena. Un successo che ha rilanciato con forza le ambizioni europee dei bavaresi.

La squadra guidata da Kompany sta vivendo una stagione in crescita costante e, dopo aver superato uno degli avversari più temibili della competizione, si candida ora tra le principali favorite alla vittoria della Champions League. Il gesto di Pierre Kompany, tra il curioso e il simbolico, è diventato rapidamente virale: una sciarpa rossa e bianca indossata tra i banchi del Parlamento come segno di orgoglio e sostegno. Un’immagine che rappresenta perfettamente il momento del Bayern, capace di unire sport, passione e identità anche oltre il campo. E mentre Monaco sogna, anche Bruxelles – a quanto pare – tifa Bayern.