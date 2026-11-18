Ci sono carriere che attraversano città, maglie e momenti diversi, lasciando ricordi che vanno ben oltre il campo. Quella di Sebastian Cejas è una storia che parte da Rosario, dal settore giovanile del Newell's Old Boys e dagli anni in cui un giovanissimo Lionel Messi muoveva i primi passi nello stesso ambiente, per poi arrivare in Italia, dove ha difeso i pali di piazze importanti come Roma, Firenze ed Empoli. Un viaggio tra esperienze, emozioni e legami che hanno segnato il suo percorso, senza dimenticare il presente: il momento di Roma e Fiorentina, il confronto tra il calcio italiano e quello sudamericano e la nuova vita in panchina. Cejas si racconta a tutto campo, ripercorrendo il passato con lo sguardo di chi il calcio continua a viverlo con la stessa passione di sempre.

Gli inizi di Sebastian Cejas al Newell's e il ricordo di Messi

"Sono cresciuto calcisticamente nel Newell's Old Boys, dove sono arrivato a 13 anni. Ho fatto tutto il percorso nelle giovanili, prima di esordire in prima squadra nel 1994-95, a 18 anni. Sono rimasto lì fino al 2001, quando sono arrivato in Italia. In quel periodo Messi era ancora piccolissimo e giocava nel Malvinas (il settore giovanile in cui si allenavano i bambini più piccoli del Newell's). Noi conoscevamo già il suo nome, ma non avevamo ancora la percezione di quello che sarebbe diventato."

"Oggi rappresenta un punto di riferimento e un idolo per tutti noi argentini. È nato a Rosario, proprio come me, e poi ha costruito la sua straordinaria carriera a Barcellona, dove ha completato anche la sua formazione calcistica. Purtroppo non ci siamo mai incrociati. Tra l'altro, abito a poche case di distanza da lui, nella zona in cui soggiorna quando torna in Argentina. Tuttavia, ogni volta che viene qui si crea un grande movimento e preferisco non essere invadente."

ROSARIO, ARGENTINA - 30 NOVEMBRE: I tifosi del Newell's Old Boys espongono uno striscione con l'immagine del calciatore argentino Lionel Messi durante una partita tra Newell's Old Boys e River Plate, valida per la Superliga 2019/20, allo stadio Marcelo Bielsa il 30 novembre 2019 a Rosario, in Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

L'esperienza alla Roma e l'esordio in Coppa Italia

"L'esperienza alla Roma è stata una delle più importanti della mia carriera. Mi sono ritrovato in una squadra composta da grandi campioni, in un ambiente dal quale ho imparato tantissimo. Non ho avuto molte occasioni per giocare, soltanto un paio di partite in Coppa Italia, ma a dicembre ho deciso di andare via perché avevo bisogno di trovare continuità e giocare con maggiore regolarità."

"Conservo comunque ricordi bellissimi di quei sei mesi. È stato un periodo molto positivo, nel quale ho imparato tante cose, a partire dalla lingua italiana. Erano i miei primi passi in Italia e quell'esperienza ha rappresentato una tappa importante del mio percorso professionale e personale."

Il percorso alla Fiorentina e il suo infortunio

"La Fiorentina è stata un'opportunità arrivata durante la mia esperienza ad Ascoli. Avevo contribuito in maniera importante alla conquista della promozione in Serie A, giocando tutte le partite di quel percorso. Una volta raggiunta la massima categoria, però, ho incontrato diverse difficoltà."

"All'inizio della stagione ho subito uno strappo al polpaccio che mi ha costretto a rimanere fuori per tre o quattro mesi. Al rientro non è stato semplice ritrovare spazio, anche perché nel frattempo la società aveva cambiato direttore sportivo e allenatore. Sono rimasto un po' ai margini e, successivamente, la mia esperienza a Firenze si è conclusa con il trasferimento a Empoli."

Sebastian Cejas analizza il momento di Roma e Fiorentina

"La Roma è una squadra importante, con un allenatore che mi piace tantissimo. Ha un'identità di gioco ben precisa e oggi è una delle formazioni che mi piace maggiormente vedere giocare. Gasperini in questi due anni ha trovato continuità ed equilibrio, due aspetti fondamentali per essere competitivi per provare a vincere."

"La Fiorentina, invece, sta attraversando una situazione opposta. Credo che debba ancora trovare la strada giusta, un gioco definito e un'identità che possa rappresentarla. I risultati, in questo senso, raccontano le difficoltà incontrate dalla squadra. Sono arrivati anche giocatori giovani e di qualità, ma hanno bisogno di tempo per inserirsi e trovare la giusta sintonia. Firenze è una piazza difficile, con una tifoseria molto esigente e una grande passione. Mi auguro che la squadra riesca a trovare quell'identità di cui ha bisogno per tornare a essere competitiva."

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Il doppio passato di Cejas con Empoli e Pisa

"Le mie esperienze a Empoli e Pisa sono state entrambe piuttosto brevi, anche se per motivi differenti. A Pisa sono arrivato grazie al direttore sportivo Cinquini, che mi aveva contattato per dare una mano alla squadra in un momento particolarmente complicato. La società era infatti fallita e sono rimasto soltanto tre o quattro mesi. È difficile raccontare qualcosa di più, anche perché quella realtà societaria oggi non esiste più ed è subentrata una nuova proprietà."

"Per quanto riguarda Empoli, invece, mi è rimasto un dispiacere personale. Non ho mai avuto l'opportunità di chiedere scusa alla tifoseria, al presidente e alla società. Mi trovavo in un momento difficile della mia vita privata e ho dovuto prendere una decisione molto importante, tornando in Argentina per affrontare un problema familiare."

"A Empoli mi avevano trattato benissimo e avevano riposto grande fiducia in me, arrivando a propormi un contratto di tre anni. Purtroppo non sono riuscito a ripagare quella fiducia e mi sento ancora in debito, sia come calciatore sia come persona. Conservo comunque pochi ricordi ma molto belli di quell'esperienza."

Dal campo alla panchina: la nuova carriera da allenatore di Cejas

"Oggi la mia vita è legata soprattutto al ruolo di allenatore. Vivo il calcio con grande passione e, dopo un lungo percorso di preparazione, sono ormai tre anni che lavoro in questo ambito. Sto ancora costruendo la mia strada, ma è sicuramente ciò che più mi permette di sentirmi vicino al mondo del calcio giocato."

"Mi piacciono molto la pianificazione, gli aspetti tattici e il rapporto umano con i calciatori. L'empatia, la gestione dello spogliatoio e la capacità di creare un legame con il gruppo sono elementi fondamentali del mio lavoro. Sono aspetti che oggi mi danno grande soddisfazione e mi fanno sentire pienamente realizzato."

Sebastian Cejas sul campo in una sessione di allenamento

Sebastian Cejas confronta il calcio italiano e quello sudamericano

"Il calcio italiano non è più quello di una volta, soprattutto se penso al periodo in cui giocavo qui. Credo che negli ultimi anni abbia perso qualcosa e che sia necessario investire maggiormente nei settori giovanili, dando spazio alla crescita dei ragazzi. Bisogna riuscire a formare nuovi calciatori e costruire una base solida per il futuro, anche perché le risorse economiche non sono più quelle di un tempo."

"In Sudamerica, invece, i giovani talenti emergono continuamente. È un movimento che riesce a produrre con grande naturalezza giocatori di livello, molti dei quali arrivano poi a competere nei principali campionati mondiali. Dal punto di vista dell'intensità, del gioco collettivo e dell'organizzazione tattica, non credo che ci siano differenze così marcate tra i due movimenti. Anche la passione con cui si vive il calcio è molto simile. La vera differenza, secondo me, riguarda soprattutto la capacità di far emergere giovani campioni: oggi il Sudamerica continua a produrne tantissimi, mentre l'Italia sta incontrando maggiori difficoltà."