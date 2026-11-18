La sconfitta contro l'Italia ha lasciato più di qualche strascico in Francia. Nonostante alla fine del primo tempo sui tabelloni di San Siro si leggesse 1-1, all'ingresso in campo di Antonio Vergara e Federico Dimarco la squadra di Zinedine Zidane si è sciolta come neve al sole, perdendo per 3-1 nella sfida contro gli azzurri. Una sconfitta in realtà indolore, visto che l'Italia perderà a Bruxelles e i Les Bleus strapperanno la qualificazione ai quarti di Nations League battendo la Turchia a Bordeaux, tuttavia, il pesante risultato di 3-1 ha fatto molto discutere in Francia, con tutti i giocatori finiti dietro la lavagna, sia chi è sceso in campo sia, sorprendentemente, anche chi ha visto la partita sugli spalti. Sì, perché nel mirino dell'ex centrocampista francese e ora opinionista Jerome Rothen è finito proprio il capitano, Kylian Mbappé, indisponibile contro l'Italia e ripreso sulle tribune di San Siro con in mano il cellulare e un'espressione sul volto tutt'altro che delusa.

Rothen: "Essere allenati da Zidane deve essere eccezionale ma l'effetto svanisce in fretta"

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Intervenuto ai microfoni del suo programma Rothen s'enflamme della nota testata francese RMC Sport,ha inizialmente commentato la vittoria dellasullacriticando l'impegno dei giocatori: "Quando concedi così tante occasioni contro una squadra turca di basso livello, significa che,

Continuando, l'ex calciatore francese si è soffermato sulla nuova gestione Zidane, aggiungendo: "Essere allenati da Zinedine Zidane deve essere qualcosa di eccezionale, ma l'effetto svanisce piuttosto in fretta. Ciò che mi disturba di più sono queste competizioni interminabili, come la Nations League. Non si può certo dire che ci si faccia in quattro per vincerle. Mi dà più fastidio questo che il fatto che alcuni giocatori scelgano le partite in cui giocare. Tra il gran numero di incontri e gli obiettivi, sia personali che collettivi, il risultato finale è logico, considerando il periodo che stiamo vivendo".

🇫🇷💥 Rothen : "Kylian Mbappé sait qu’il va être filmé. Que le capitaine prenne son téléphone pendant le match, qu’il s’en foute autant, qu’il rigole alors que la France en prend trois face à l’Italie… Oui, c’est choquant !" pic.twitter.com/0k7gdyH0Yi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 17, 2026

"È scioccante che Mbappé si metta a ridere mentre la Francia ne incassa tre"

Nel corso del programma,è poi tornato sul match tra Italia e Francia, contestando il comportamento sugli spalti di: "Che tu non canti l'inno nazionale non è un problema; in, in molti non lo cantano. Ma bisogna mantenere un certo contegno: fa parte del rispetto verso il proprio Paese".

BORDEAUX, FRANCIA - 15 NOVEMBRE: Kylian Mbappé, della nazionale francese, controlla il pallone durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Turchia, disputata il 15 novembre 2026 allo Stade Atlantique Bordeaux Métropole a Bordeaux, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Infine, l'ex centrocampista ha chiuso il durissimo attacco alla stella del Real Madrid, dichiarando: "In Italia, a San Siro, Kylian Mbappé sa benissimo di essere ripreso. Il fatto che il capitano tiri fuori il telefono durante la partita, che se ne infischi a tal punto, che si metta a ridere mentre la Francia ne incassa tre dall'Italia... è ​​scioccante".