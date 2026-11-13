La mano di Roberto Mancini su questa Nazionale comincia finalmente a vedersi. "Finalmente", nonostante abbia avuto poco tempo a disposizione ma d'altronde la pazienza di tifosi e media era agli sgoccioli dopo la triste serata di Zenica e gli avvicendamenti al vertice della FIGC. E invece, qualcosa si muove davvero. Sul campo, si intende. L'approccio timoroso e sofferente degli azzurri passa in secondo piano rispetto a una ripresa giocata con autorità e consapevolezza, difronte a una delle nazionali più temibili. I meriti, checché li si voglia attribuire legittimamente al gruppo squadra, sono soprattutto dell'ex tecnico dell'Inter. Ripartire dopo le macerie accatastate dalle recenti gestioni era complicato, ma Mancini sembra aver già trovato la chiave di volta.

Italia-Francia 3-1: altro che Doue e Olise, l'enfant prodige è Pio Esposito

I primi 20-25 minuti l'Italia ha dovuto accettare i ritmi imposti dalla nazionale di Zidane, accettando e soffrendo unaferoce. Il gol siglato dai transalpini, però, è un gentile regalo della retroguardia azzurra, con Donnarumma primo responsabile. L'ex Milan concede palla a Olise che scarta regalo e avversari e deposita nel sacco. L'inizio è - quasi - da dimenticare. In fondo, l'Italia ha soltanto compreso come non avrebbe dovuto proseguire la gara e, imparata la lezione, ha cominciato a ribattere

MILANO, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Davide Frattesi dell'Italia festeggia il secondo gol della sua squadra con i compagni durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Francia allo Stadio San Siro il 12 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Davanti ai 70.000 di San Siro e agli occhi dell'azzurrissimo Kimi Antonelli, la reazione della squadra di Mancini è notevole. Il gol subìto compatta i ragazzi e non li disunisce. Al 26' Cambiaghi fa capire che fosse in serata di grazia, quando supera di slancio Malo Gusto e imbuca per Pio Esposito. Il classe 2005 anticipa con l'esterno del piede destro Upamecano e sorprende Maignan. È 1-1 sia il punteggio, sia il computo degli errori dei portieri. La Francia gioca e crea, gli azzurri stringono i denti e si affidano a un pizzico di buona sorte che in gare come queste non può mancare. Il palo colpito da Barcola al termine di un'azione da playstation non sarà l'unico legno della serata.

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L'Italia "s'è desta"

Al settimo del secondo tempo, infatti, Donnarumma tiene in campo il pallone per evitare di concedere corner agli avversari, ma difatti riconsegna la sfera ai transalpini. Cherki impegna col destro lo stesso Donnarumma, che si salva con l'aiuto del palo. Da questo momento, i francesi paiono in calo e, al contempo, l'Italia prima impensierisce Maignan con Cambiaghi e ildi Sebastiano Esposito, poi fa affondare la formazione di Zidane. Al 63' i tifosi interisti rivedono una vecchia trama di gioco, tessuta da Barella e Dimarco, ma finalizzata da. La leziosa e superficiale retroguardia transalpina si fa bucare un'ultima volta, ancora concedendo rigore all'Italia. Stavolta è l'altro Esposito a calciare e il risultato è ben diverso. 3-1 e partita chiusa, anche l'Italia di Mancini ha il suoI 10 punti nel girone degli azzurri, con tanto dicoi francesi, sono solo uno dei lati positivi della nazionale. La formazione di Roberto Mancini ha dato dimostrazione di poter esserecontro squadre sulla carta più quotate. La Francia, pur priva di Mbappé e Dembélé, è una nazionale fortissima, ma gli azzurri hanno disputato una prova più che autorevole. I segnali di una ritrovata struttura e identità ci sono tutti, adesso serve un pizzico di continuità in più. Domenica si va a Bruxelles, in Belgio, per riscattare l'esordio horror del Mancini bis e perai quarti di Nations League. L'Italia ammirata ieri sera può e deve credere nel primo posto del girone, impensabile soltanto un paio di mesi fa. Le premesse ci sono, il campo emetterà le sue sentenze definitive.