Raphinha spegne sul nascere le critiche e ribadisce il proprio attaccamento alla maglia della Seleçao. L'attaccante del Barcellona ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire le dichiarazioni sulla gestione del minutaggio che "Carlo Ancelotti sa di dover fare", le quali avevano alimentato parecchie polemiche nei giorni scorsi, specialmente in Brasile. Visibilmente emozionato, Raphinha ha voluto così allontanare le voci di un presunto non legame alla nazionale brasiliana, frenando le critiche e sottolineando come, in realtà, intendesse parlare della propria salute dopo i recenti stop fisici.

Le parole che hanno scatenato le critiche: "Ancelotti sa che deve gestire il mio minutaggio"

Raphinha was visibly EMOTIONAL during today's press conference as he revealed how heartbroken he was after discovering that his comments about managing his playing time with Brazil had sparked controversy back home.



He also confirmed that he brought forward his ear surgery,… — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2026

Raphinha chiarisce la polemica: "Non ho mai rinunciato alla Seleçao"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Giappone, l'attaccante del Barcellona ha risposto alle critiche ricevute, spiegando: "È naturale che le critiche ci colpiscano. Siamo esseri umani e, per quanto ci impegniamo, alcune cose ci toccano. È naturale. Chiunque nella mia posizione, ricevendo critiche pur dando il massimo, ne risentirebbe. Dobbiamo essere preparati alle critiche; rappresentare il Brasile è una grande responsabilità. Purtroppo, quando non siamo in forma fisica, non possiamo giocare né qui, né al club. Ho anche detto che, se il mio corpo me lo permetterà, darò sempre il massimo. Quando vedrò di non poter rendere fisicamente, sarò il primo a ritirarmi, perché sono molto autocritico. Sì, quello che ho detto ha avuto un impatto negativo, anche se quando l'ho detto pensavo di essermi spiegato bene. Ma purtroppo fa parte del gioco".

Durante la cerimonia organizzata dal Barcellona per il rinnovo dell'attaccante brasiliano con il club blaugrana fino al 2030, Raphinha si è lasciato andare a delle dichirazioni che, in, hanno particolarmente fatto scalpore, dichiarando: "e che un infortunio mi metterebbe in una condizione peggiore per la prossima pausa per le Nazionali". Per poi rincarare la dose, affermando: "Ho parlato con lui,. Sto cercando di fare tutto il possibile per essere nella migliore condizione fisica possibile".

BRISBANE, AUSTRALIA - 29 SETTEMBRE: Il brasiliano Raphael Dias Belloli calcia verso la porta durante l'amichevole internazionale tra Australia Socceroos e Brasile al Suncorp Stadium, il 29 settembre 2026 a Brisbane, in Australia. (Foto di Albert Perez/Getty Images)

Infine, un Raphinha visibilmente commosso ha chiuso il suo dietrofront, precisando: "Fin dalla prima volta che ho indossato la maglia della nazionale, ho sempre chiarito di voler essere qui. Non ho mai rinunciato alla nazionale brasiliana e ho sempre fatto tutto il possibile per essere presente. A volte non sono riuscito a venire, ma ho sempre fatto tutto ciò che era in mio potere per essere qui e indossare la maglia della Seleção. L'infortunio al Mondiale? È stato particolarmente frustrante. Era un momento cruciale della mia vita, importante per la nazionale, e non mi sentivo al 100% fisicamente. Dopo l'infortunio ho giocato solo due partite con il Barça e contro la Francia durante la pausa per le nazionali prima dei Mondiali. Quando sei in campo, non pensi al dolore; vuoi dare il massimo. Io do sempre il 100%. Molte volte i medici e i fisioterapisti mi dicono di prendermela comoda, ma non posso cambiare il mio stile di gioco. Però il corpo ne paga il prezzo e ha bisogno di tempo per recuperare. È stato frustrante".