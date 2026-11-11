Il portiere tedesco non esclude di tornare in blaugrana dopo il prestito all’Ajax, ma ammette che con Flick non ci sono stati contatti recenti
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Il legame con il Barcellona è ancora molto forte, ma il futuro di Marc-André Ter Stegen resta tutto da scrivere. Il portiere tedesco, attualmente in prestito all’Ajax, è tornato a parlare della propria situazione in un’intervista a Sport Bild durante il ritiro della nazionale tedesca in questa sosta per le nazionali. Le parole dell'estremo difensore lasciano aperta la possibilità di un ritorno in Catalogna al termine della stagione, tuttavia, a far parecchio scalpore è stato un dettaglio significativo sul rapporto con Hansi Flick: i due infatti non si contattano da tempo.
Ter Stegen: "Recentemente non ho avuto contatti con lui"Intervistato ai microfoni del più importante settimanale sportivo tedesco Sport Bild, Marc-André Ter Stegen ha commentato il suo possibile ritorno al Barcellona, al termine del prestito con l'Ajax, affermando: " Seguo i risultati del Barcellona con una certa regolarità e a volte guardo le loro partite quando non coincidono con le nostre dell'Ajax. Ritorno al Barça dopo il prestito? Ho giocato per il Barcellona per 12 anni, ho un rapporto molto stretto con il club. Siamo solo a novembre, quindi non posso davvero dire cosa succederà la prossima estate".
Continuando, l'estremo difensore tedesco ha rivelato un importante dettaglio del rapporto con Hansi Flick: "Non ho avuto contatti recenti con Hansi Flick, a differenza di alcuni giocatori del Barça con cui parlo ancora di tanto in tanto per informarmi sulla loro situazione".
"Manuel Neuer è uno dei migliori portieri di tutti i tempi"Nel corso dell'intervista, Ter Stegen ha poi spostato l'attenzione sul suo percorso in nazionale, raccontando: "La rivalità con Neuer in nazionale? La realtà è che Manu non è solo un grande portiere. Non prendiamoci in giro: è probabilmente uno dei migliori portieri di tutti i tempi. Ha goduto anche di un enorme rispetto in nazionale, e meritatamente. Tuttavia, è stato anche tormentato dagli infortuni. E chi meglio di me, purtroppo, sa cosa questo comporti... Comunque, penso che un certo livello di competizione spinga l'altro portiere a migliorare. È stato così per noi. Certo, la domanda inevitabilmente rimane: avrei preferito giocare? Assolutamente si, ma gli allenatori che avevamo in nazionale hanno scelto Manu. Quindi, bisogna rispettarlo, e io devo accettarlo. Fa parte del calcio".
Infine, Ter Stegen ha concluso il suo commento sull'ormai vecchia rivalità con Neuer, sottolineando: "Ci sono stati momenti in cui ho dovuto mordermi la lingua e tenere per me la mia frustrazione? Assolutamente. Ci sono stati anche momenti in cui ho pensato che forse meritavo più opportunità. Se il Mondiale 2018 con Neuer titolare nonostante il mancato recupero totale dall'infortunio può essere un esempio? Si, quello è stato il momento più amaro per me, ma non voglio soffermarmici. Alla fine, la decisione spetta sempre all'allenatore. Puoi essere frustrato quanto vuoi, ma questo non cambierà nulla".
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