Il legame con il Barcellona è ancora molto forte, ma il futuro di Marc-André Ter Stegen resta tutto da scrivere. Il portiere tedesco, attualmente in prestito all’Ajax, è tornato a parlare della propria situazione in un’intervista a Sport Bild durante il ritiro della nazionale tedesca in questa sosta per le nazionali. Le parole dell'estremo difensore lasciano aperta la possibilità di un ritorno in Catalogna al termine della stagione, tuttavia, a far parecchio scalpore è stato un dettaglio significativo sul rapporto con Hansi Flick: i due infatti non si contattano da tempo.

Ter Stegen: "Recentemente non ho avuto contatti con lui"

Ho giocato per

il

Barcellona

per 12 anni, ho un rapporto molto stretto con il club. Siamo solo a novembre, quindi non posso davvero dire cosa succederà la prossima estate

Intervistato ai microfoni del più importante settimanale sportivo tedesco Sport Bild,ha commentato il suo possibile ritorno al Barcellona , al termine del prestito con l'Ajax, affermando: " Seguo i risultati del Barcellona con una certa regolarità e a voltequando non coincidono con le nostre dell'Ajax. Ritorno al Barça dopo il prestito?".

Continuando, l'estremo difensore tedesco ha rivelato un importante dettaglio del rapporto con Hansi Flick: "Non ho avuto contatti recenti con Hansi Flick, a differenza di alcuni giocatori del Barça con cui parlo ancora di tanto in tanto per informarmi sulla loro situazione".

🚨🎙️| Ter Stegen: “Returning to Barça? I still speak to some players from time to time to see how they’re doing, although not much with Hansi (Flick) recently. I follow Barcelona’s results regularly and watch their games whenever possible. I spent 12 years at Barça, so I have a… pic.twitter.com/EY0qdgufpK — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 11, 2026

" Manuel Neuer è uno dei migliori portieri di tutti i tempi "

Nel corso dell'intervista, Ter Stegen ha poi spostato l'attenzione sul suo percorso in nazionale, raccontando: "La rivalità con Neuer in nazionale? La realtà è che Manu non è solo un grande portiere. Non prendiamoci in giro: è probabilmente uno dei migliori portieri di tutti i tempi. Ha goduto anche di un enorme rispetto in nazionale, e meritatamente. Tuttavia, è stato anche tormentato dagli infortuni. E chi meglio di me, purtroppo, sa cosa questo comporti... Comunque, penso che un certo livello di competizione spinga l'altro portiere a migliorare. È stato così per noi. Certo, la domanda inevitabilmente rimane: avrei preferito giocare? Assolutamente si, ma gli allenatori che avevamo in nazionale hanno scelto Manu. Quindi, bisogna rispettarlo, e io devo accettarlo. Fa parte del calcio".

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 24 SETTEMBRE: Il portiere della Germania Marc ter Stegen osserva durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Paesi Bassi e Germania, il 24 settembre 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Infine, Ter Stegen ha concluso il suo commento sull'ormai vecchia rivalità con Neuer, sottolineando: "Ci sono stati momenti in cui ho dovuto mordermi la lingua e tenere per me la mia frustrazione? Assolutamente. Ci sono stati anche momenti in cui ho pensato che forse meritavo più opportunità. Se il Mondiale 2018 con Neuer titolare nonostante il mancato recupero totale dall'infortunio può essere un esempio? Si, quello è stato il momento più amaro per me, ma non voglio soffermarmici. Alla fine, la decisione spetta sempre all'allenatore. Puoi essere frustrato quanto vuoi, ma questo non cambierà nulla".