La nuova esperienza dell'uruguaiano
L'Uruguay, nel corso della sua storia, ha prodotto tantissimi calciatori e tra questi figura anche Pablo Melo. Egli, però, non ha la stessa popolarità di grandi campioni come Diego Forlan, Edinson Cavani e Luis Suarez e non ha nemmeno il loro numero di titoli vinti. Si tratta, infatti, di un ex difensore che nel corso della sua carriera agonistica ha giocato soltanto nell'America Meridionale con maglie di diverse squadre. Tra queste, figurano gli uruguaiani del Danubio, gli argentini del Tiro Federal ed anche gli ecuadoriani del Manta. Di recente, però, Melo ha ottenuto una certa popolarità ad un evento molto importante. Nella sua nazione, infatti, è arrivato Papa Leone XIV ed il classe 1982 ha fatto parte della sua scorta.
L'ex calciatore Pablo Melo nella scorta di Papa Leone XIVLa popolarità dell'ex giocatore ha iniziato a crescere a seguito di una fotografia circolata online. Nella foto si può vedere il classe 1982 vicino al Pontefice. Questo momento è diventato virale sui social proprio per la presenza di un ex giocatore nella scorta di una personalità molto importante come il Papa. Intervistato dalla stazione radio uruguaiana El Espectador, Melo ha parlato di questa sua esperienza. Le sue parole: "Io e lui abbiamo parlato un po'. In quel momento stavo sorvegliando il palco ed eravamo a Paysandù. Ha iniziato a circolare questo foto in cui ci siamo io e lui ed il tutto è stato ingigantito".
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