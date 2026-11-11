L'Uruguay, nel corso della sua storia, ha prodotto tantissimi calciatori e tra questi figura anche Pablo Melo. Egli, però, non ha la stessa popolarità di grandi campioni come Diego Forlan, Edinson Cavani e Luis Suarez e non ha nemmeno il loro numero di titoli vinti. Si tratta, infatti, di un ex difensore che nel corso della sua carriera agonistica ha giocato soltanto nell'America Meridionale con maglie di diverse squadre. Tra queste, figurano gli uruguaiani del Danubio, gli argentini del Tiro Federal ed anche gli ecuadoriani del Manta. Di recente, però, Melo ha ottenuto una certa popolarità ad un evento molto importante. Nella sua nazione, infatti, è arrivato Papa Leone XIV ed il classe 1982 ha fatto parte della sua scorta.

L'ex calciatore Pablo Melo nella scorta di Papa Leone XIV

UN EX FUTBOLISTA SORPRENDIÓ AL TRABAJAR COMO CUSTODIO DEL PAPA LEÓN XIV: “SENTÍ ALGO INDESCRIPTIBLE”



La visita del Papa León XIV a Uruguay dejó una anécdota que cruzó el mundo de la religión con el del fútbol: Pablo Melo, ex defensor uruguayo que militó en el fútbol argentino… pic.twitter.com/kUPzAanriH — infobae (@infobae) November 11, 2026

La popolarità dell'ex giocatore ha iniziato a crescere a seguito di unacircolata online. Nella foto si può vedere il classe 1982 vicino al Pontefice. Questo momento è diventatosui social proprio per la presenza di un ex giocatore nella scorta di una personalità molto importante come il Papa. Intervistato dalla stazione radio uruguaiana El Espectador, Melo ha parlato di questa sua esperienza. Le sue: "Io e lui abbiamo parlato un po'. In quel momento stavo sorvegliando il palco ed eravamo a Paysandù. Ha iniziato a circolare questo foto in cui ci siamo io e lui ed il tutto è stato ingigantito".In seguito, Melo ha continuato dicendo: "Hanno una sicurezza estremamente speciale e noi eravamo lì per supporto. Il mio incontro col Papa è stato qualcosa di indescrivibile. Io non capisco molto di politica e religione, non so distinguerli anche se vorrei approfondire questi due argomenti. In quel momento, però, ho percepito profondamente l'energia che c'era nell'aria. Ho avuto la possibilità di stargli vicino ed è stato possibile grazie alla sua immagine e ciò che lui rappresenta. Se non fosse stato così, non avrei mai potuto sperimentare quest'esperienza".