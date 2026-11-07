Papa Leone XIV è arrivato a Montevideo, in Uruguay, il 6 novembre, per dare inizio al suo viaggio apostolico in Sudamerica, a bordo di un aereo di ITA Airways che porta proprio il nome del tecnico del Genoa. L'aeromobile della compagnia di bandiera italiana è stato intitolato a Daniele De Rossi come omaggio alla sua carriera e ai risultati ottenuti con la maglia azzurra, con cui vinse il Mondiale del 2006. Il nome dell'ex calciatore compare sulla fusoliera del velivolo che ha accompagnato il Pontefice da Roma verso la prima tappa del suo viaggio sudamericano.

De Rossi: perché gli è stato dedicato un aereo?

Quello della compagnia italiana è un riconoscimento legato a una carriera ricca, trascorsa per la maggior parte con la maglia della Roma. De Rossi ha esordito con i giallorossi nell'ottobre del 2001, diventando progressivamente uno dei simboli del club capitolino e, insieme a Francesco Totti, è stato uno dei grandi riferimenti della squadra per quasi due decenni, prima di lasciare la Capitale nel 2019.

MONTEVIDEO, URUGUAY - 06 NOVEMBRE: L'aereo di ITA Airways con a bordo Papa Leone XIV atterra all'Aeroporto Internazionale General Cesareo L. Berisso durante una visita ufficiale in Uruguay il 06 novembre 2026 a Montevideo, Uruguay. Papa Leone XIV è al suo primo viaggio in Sud America, dove visiterà Uruguay, Argentina e Perù in un viaggio di 10 giorni. (Foto di Guillermo Legaria/Getty Images)

Con la Nazionale italiana ha collezionato 117 presenze, conquistando il Mondiale del 2006 in Germania, tornando giusto per la finale dopo l'espulsione rimediata ai gironi nel pareggio contro gli Stati Uniti. In finale fu uno dei principali protagonisti, realizzando anche uno dei rigori nella serie decisiva che consegnò agli Azzurri la quarta Coppa del Mondo. Nel suo palmarès internazionale figurano anche il secondo posto agli Europei del 2012, perso contro una fortissima Spagna, e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004.

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Non solo per la carriera del giocatore però, ma anche per l'accordo di collaborazione tra ITA Airways e FIGC, ufficializzato nel settembre 2022. La compagnia aerea era infatti diventata vettore ufficiale di tutte le Nazionali italiane, occupandosi dei trasferimenti per le competizioni internazionali. La partnership si inseriva in un progetto più ampio di promozione dello sport italiano nel mondo, con la compagnia aerea che ha infatti scelto di dedicare i propri aeromobili a grandi campioni e campionesse della storia sportiva nazionale, trasformandoli in ambasciatori dell'eccellenza italiana.