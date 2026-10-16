La Roma torna subito all’Olimpico con una notte europea ancora difficile da spiegare. Roma-Genoa, in programma sabato 17 ottobre alle 20:45, arriva infatti pochi giorni dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid, una partita che i giallorossi sembravano avere in mano prima di crollare nel finale. In campionato, però, la squadra di Gasperini non ha ancora perso e con 14 punti è rimasta a due lunghezze da Inter e Lazio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte c’è un Genoa che si presenta nella Capitale con un umore completamente diverso rispetto a qualche settimana fa: la vittoria sulla Fiorentina ha finalmente sbloccato i rossoblù e ha dato respiro a Daniele De Rossi. E proprio il ritorno di De Rossi all’Olimpico aggiunge inevitabilmente qualcosa alla partita. Stavolta sarà sulla panchina avversaria, con l’obiettivo di dare continuità al primo successo stagionale del suo Genoa contro una Roma chiamata invece a reagire immediatamente alla beffa europea. Per completare la panoramica sugli appuntamenti sportivi disponibili, SCOPRI COSA C’È DA SEGUIRE LIVE SU GOLDBET, CONSULTA L’OFFERTA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure GUARDA GLI EVENTI PRESENTI NEL PROGRAMMA LIVE DI VINCITÙ.

Roma-Genoa in TV e streaming: dove vedere la partita

Roma, imbattuta in campionato ma il Real ha aperto una ferita inattesa

allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27. L’incontro sarà disponibile, attraverso l’app della piattaforma sui televisori compatibili e sui dispositivi supportati. Per gli utenti che hanno attivato l’opzione dedicata è possibile seguire la programmazione DAZN anche attraverso. In streaming la sfida sarà disponibile tramite DAZN da smartphone, tablet e computer.Sei partite, quattro vittorie, due pareggi e appena tre reti subite. I numeri dellaraccontano una squadra che ha assimilato rapidamente alcuni dei principi più importanti di Gian Piero Gasperini. I giallorossi sono terzi con 14 punti e soprattutto non hanno ancora conosciuto la sconfitta. Anche il pareggio ottenuto sul campo delha fornito indicazioni positive. La Roma ha terminato la partita in inferiorità numerica dopo l’espulsione di, ma è riuscita comunque a proteggere il risultato e a resistere alla pressione finale dei lariani. Gasperini ha apprezzato in particolare la prestazione di, utilizzato non soltanto per creare pericoli ma anche per aiutare la squadra nella gestione delle situazioni più complicate.

Proprio le condizioni dell’argentino rappresentano però uno dei dubbi in vista del Genoa. Dybala è alle prese con un risentimento muscolare e il suo impiego dovrà essere valutato. La notte di Champions ha poi improvvisamente mostrato una Roma molto diversa: contro il Real Madrid i giallorossi si sono ritrovati avanti nel punteggio prima di subire tre reti negli ultimi dieci minuti, perdendo 4-3 una partita che sembrava ormai indirizzata.

Più ancora del risultato, sarà interessante capire quale traccia abbia lasciato una sconfitta maturata in quel modo. Gasperini deve inoltre rinunciare a Koné, fermato da una lesione muscolare, e allo squalificato Malen. La profondità della rosa verrà quindi messa alla prova proprio nel momento in cui sarà necessario assorbire rapidamente la delusione europea.

ROMA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Donyell Malen dell'AS Roma reagisce durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Genoa, la Fiorentina ha finalmente regalato a De Rossi la prima vittoria

Cinque partite possono sembrare poche, ma quando una squadra non vince la pressione finisce inevitabilmente per aumentare. Daniele De Rossi ha potuto finalmente liberarsene almeno in parte grazie al successo ottenuto contro la. Ilha indirizzato la partita attraverso un avvio particolarmente efficace.hanno trovato i gol che hanno permesso ai rossoblù di costruire il vantaggio, prima di una ripresa trascorsa soprattutto a gestire il tentativo di reazione viola. È stata la prima vittoria del Genoa in questo campionato.

I liguri sono saliti a quota quattro punti, agganciando Udinese, Monza, Parma e Fiorentina e tornando pienamente dentro la lotta per allontanarsi dalle ultime posizioni. Il successo assume valore anche per il momento dell’allenatore: De Rossi aveva bisogno di un risultato che desse concretezza al lavoro portato avanti nelle prime settimane e contro la Fiorentina sono finalmente arrivate le risposte attese.

Adesso arriva però una partita completamente differente. Il Genoa dovrà affrontare una delle migliori difese della Serie A e farlo in uno stadio che De Rossi conosce come pochi altri. Per provare a creare problemi alla Roma, il tecnico dovrebbe confermare Osmajic davanti con Messias libero di muoversi alle sue spalle. Frendrup e Traorè avranno invece un compito fondamentale nel tentativo di impedire ai centrocampisti giallorossi di controllare stabilmente la partita.

La chiave tattica: Gasperini deve trovare il modo di superare il blocco di De Rossi

La partita potrebbe essere decisa soprattutto dalla capacità delladi muovere il sistema difensivo rossoblù.dovrebbe presentare unmolto compatto, con Messias alle spalle di Osmajic e due linee strette davanti alla propria area. Gasperini risponderà con il 3-4-2-1. La superiorità numerica della Roma nella prima costruzione dovrebbe consentire a, Ndicka e Hermoso di avanzare con una certa libertà. Il problema nascerà più avanti:possono schermare le ricezioni centrali e costringere i giallorossi a sviluppare prevalentemente sulle corsie. Per questo saranno fondamentali i movimenti di Soulé e dell’altro trequartista. Se riusciranno a ricevere alle spalle dei centrocampisti del Genoa, Castro potrà essere servito più frequentemente dentro l’area. L’attaccante avrà un compito differente rispetto ai giocatori alle sue spalle: dovrà tenere impegnati, attaccare il primo palo sui cross e creare spazio per gli inserimenti dei trequartisti.

Il Genoa proverà invece a sfruttare soprattutto le transizioni. Con Molina e Wesley contemporaneamente alti, alle loro spalle possono aprirsi spazi importanti. Messias è il giocatore più indicato per ricevere il primo pallone dopo il recupero e innescare Osmajic. Per la Roma diventerà quindi fondamentale il lavoro preventivo dei tre difensori: la lezione arrivata contro il Real è evidente, perché concedere campo dopo aver perso il pallone può trasformare anche una partita controllata in una situazione completamente diversa.

GENOVA, ITALIA - 10 OTTOBRE: Milutin Osmajic (a sinistra) e Junior Messias del Genoa festeggiano dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e ACF Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris il 10 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Roma senza Malen e Koné, Dybala da valutare: De Rossi conferma Osmajic: le probabili formazioni

dovrebbe confermare ilpartirà tra i pali, con Mancini, Ndicka ed Hermoso a comporre la linea difensiva. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Molina e Wesley, mentre l’assenza di Koné modifica le scelte centrali:sono i principali candidati per formare la coppia di centrocampo. Davanti è certa l’assenza dello squalificato Malen. Soulé dovrebbe quindi partire sulla trequarti insieme a uno tra, alle spalle di. Restano da valutare le condizioni di Dybala dopo il risentimento muscolare accusato in settimana.

De Rossi dovrebbe invece riproporre il 4-4-1-1. Bijlow è atteso in porta, con Ehizibue, Otoa, Ostigard e Vasquez nella linea difensiva. Ellertsson ed El Shaarawy occuperanno le corsie di centrocampo, mentre Frendrup e Traorè agiranno centralmente. Messias avrà libertà di muoversi tra le linee alle spalle di Osmajic.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Genoa (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Messias; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

Roma-Genoa: data, orario e canali