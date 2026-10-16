Dopo la sconfitta casalinga in Champions League per 3-4 contro il Real Madrid di José Mourinho, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini sta per tornare in campo. Infatti, in occasione della settima giornata della Serie A 2026/2027, la squadra capitolina giocherà contro il Genoa. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 di domani e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Nelle ultime ore, l'allenatore dei giallorossi ha presentato in conferenza stampa la partita contro i rossoblù che hanno come tecnico Daniele De Rossi. Gasperini ha rilasciato dichiarazioni su diversi argomenti e ha fatto anche il punto sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala e Manu Koné. Entrambi, infatti, nel match di mercoledì contro il Real hanno lasciato il campo anzitempo per infortunio.

Roma, Gasperini: "Koné ha riportato una lesione. Affaticamento per Dybala"

Al 17esimo minuto della partita contro il Real Madrid, Koné ha lasciato il campo per infortunio ed al suo posto è entrato. Prima dell'inizio della seconda frazione di gioco, invece, Gasperini ha effettuato una seconda sostituzione e ha inseritofacendo uscire Dybala. Oggi, i due calciatori sono stati sottoposti adper capire l'entità degli infortuni che hanno riportato e, recentemente, il Gasp ne ha parlato in conferenza stampa. Le sue: "Koné si è sottoposto ad una risonanza che ha evidenziato una lesione muscolare. Ovviamente ci vuole sempre il tempo necessario e speriamo di recuperarlo poco prima della sosta. Per Dybala, invece, nulla di grave. Si tratta di un affaticamento al gemello del polpaccio. Speriamo che possa recuperare per la settimana prossima".

Roma, Italia - 14 ottobre 2026: Manu Koné della Roma riceve trattamenti medici dopo aver riportato un infortunio durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 tra Roma e Real Madrid allo Stadio Olimpico. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Sicuramente, il trequartista argentino non ci sarà domani sera contro il Genoa mentre si dovrà vedere se Gasperini lo farà giocare martedì 20 contro lo Slovan Bratislava o lo risparmierà in vista del prossimo fine settimana dato che la Lupa, sabato 24 ottobre, affronterà il Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda Koné, invece, i giallorossi sperano di riaverlo per il match del 7 novembre contro il Sassuolo, vale a dire l'ultimo prima della sosta delle Nazionali.