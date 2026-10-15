Mourinho si affida alla panchina e alla buona sorte, Gasperini riflette sulla tenuta psicofisica dei suoi
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
La Roma si ferma all'Olimpico e si arrende all'inarrestabile Real Madrid delle notti di Champions. Benché fossero stati tutt'altro che irresistibili, i Blancos si affidano alle enormi qualità tecniche individuali. Alla banda del Gasp non bastano, al contrario, il gioco corale e la sensazione di costante pericolosità, a fronte di gravi lacune sulla difesa dei piazzati. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo e la Roma non esce certamente ridimensionata, anzi. Ciononostante, l'ex Mourinho - osannato con cori e applausi da tutto lo stadio - gioca un brutto scherzo a Gasperini, fermo a un punto conquistato nel girone dopo due partite.
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Roma-Real Madrid 3-4: da sogno ad incubo in sette minutiA testa alta. Di certo non è un trofeo o qualcosa di cui deve andare fiera una grande squadra del nostro calcio. Eppure, tant'è. La Roma è stata la sola squadra in campo sino al 3-2 di Espi, al netto di qualche brivido inevitabile corso sulla schiena di Gollini. Mbappé, oltre al momentaneo 1-1 da fuori area, non è mai desaparecido, soprattutto se paragonato al compagno di reparto Vinicius. Il brasiliano mai entra in partita ed è colpevole, per un preziosismo evitabile a centrocampo, del 2-1 di Malen. Non per altro Mourinho deciderà di rilevarlo, inserendo Endrick.
Il francese, dal canto suo, non affronta la miglior serata nella competizione, ma sfiora la doppietta - col secondo gol annullato per fuorigioco di pochi centimetri - e impegna Gollini nella ripresa. Per il Real Madrid, negli 80 minuti di controllo totale dei giallorossi, c'è spazio per le occasioni di Cucurella prima e Bellingham poi. Comunque, troppo poco per scalfire le certezze della Roma. I capitolini fanno leva sul frizzante e decisivo Matias Soule, su un Dybala generoso per 45 minuti e sulla efficacia disarmante di Malen. L'olandese coglie due delle tre palle al balzo che gli capitano in area, mentre dopo l'1-0 solo Courtois può negargli la gioia di un altro gol, con un pizzico di fortuna.
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